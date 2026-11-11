Số hóa quy trình khám, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người dân

Các cơ sở y tế từng bước đưa hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống đăng ký khám và trả kết quả trực tuyến vào hoạt động, giúp người bệnh chủ động hơn trong quá trình thăm khám.

Người dân đến khám sử dụng ứng dụng FAMILY Hospital đã tiếp cận phòng khám nhanh hơn để được kiểm tra tình trạng sức khỏe ngay trong ngày đầu đưa vào hoạt động.

Theo ngành y tế thành phố, đến đầu tháng 9/2026, 100% bệnh viện trên địa bàn đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Theo Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 29/4/2026, thành phố đặt mục tiêu 100% cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào cuối năm 2026. Trong đó, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế không sử dụng bệnh án giấy từ ngày 1/11/2026; các bệnh viện thuộc Bộ, ngành và bệnh viện tư nhân thực hiện từ ngày 1/1/2027. Thành phố đồng thời thúc đẩy kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giấy chuyển tuyến giữa các cơ sở.

Tại nhiều bệnh viện, các tiện ích số đã được đưa vào phục vụ người bệnh. Bệnh viện Đà Nẵng sử dụng thiết bị tự phục vụ để người dân đăng ký khám bằng căn cước gắn chip hoặc tài khoản VNeID mức độ 2. Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu đưa vào sử dụng hệ thống bệnh án điện tử, tích hợp thông tin người bệnh, kết quả khám, xét nghiệm và điều trị.

Ở khối bệnh viện tư nhân, ngày 11/11, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình đưa vào sử dụng ứng dụng FAMILY Hospital, giúp người bệnh theo dõi lượt chờ, tìm đường đến phòng khám, phòng xét nghiệm và tra cứu kết quả trên điện thoại. Bệnh viện đồng thời triển khai giai đoạn đầu giảm in giấy tờ trong quy trình khám, chữa bệnh.

Kiểm tra sức khỏe cho người dân nhanh hơn thông qua việc đặt lịch khám trên ứng dụng FAMILY Hospital trong ngày đầu đưa vào hoạt động.

Khác với các tiện ích chỉ hỗ trợ đăng ký khám, FAMILY Hospital tiếp tục đồng hành cùng người bệnh trong quá trình thăm khám. Người dùng có thể xem số thứ tự, biết phòng cần đến tiếp theo và nhận chỉ dẫn di chuyển. Với một số chỉ định cận lâm sàng, ứng dụng gợi ý khu vực có ít người chờ hơn để người bệnh chủ động sắp xếp thời gian thực hiện.

Ứng dụng được phát triển trên nền tảng bệnh án điện tử và hệ thống trả kết quả trực tuyến của bệnh viện. Trước buổi khám, người bệnh có thể ghi lại triệu chứng, tiền sử bệnh và những điều muốn hỏi bác sĩ. Sau khi về nhà, người bệnh có thể xem lại kết quả đã được cập nhật và gửi câu hỏi nếu cần làm rõ thông tin.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Gia đình hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng FAMILY Hospital trong ngày đầu đưa vào hoạt động.

Phó Giám đốc Công nghệ thông tin Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Trần Quân cho biết, ứng dụng xuất phát từ những bất tiện người bệnh thường gặp khi đi khám như phải chờ bao lâu, di chuyển qua những phòng nào và cần lưu giữ giấy tờ gì. Theo ông, việc đưa các tiện ích vào quy trình khám hằng ngày giúp người bệnh biết bước tiếp theo cần thực hiện, đồng thời giảm thao tác hành chính cho nhân viên y tế để tập trung hơn vào công việc chuyên môn.

Đến khám tại bệnh viện, chị N.M.T., 25 tuổi, ở Đà Nẵng, cho biết trong lần đầu sử dụng ứng dụng, chị có thể theo dõi số người đang chờ trước mình và biết phòng cần đến tiếp theo. Kết quả được lưu trên điện thoại cũng thuận tiện cho việc tra cứu khi tái khám, không phải tìm lại bản in.

Ứng dụng giúp chỉ đường đến phòng khám tiếp theo nhanh chóng cho người bệnh không phải tốn thời gian tìm kiếm.

Với người dân các tỉnh miền Trung đến Đà Nẵng khám, chữa bệnh, nhất là những người phải đi xa hoặc lần đầu đến bệnh viện, việc xem lượt chờ và chỉ dẫn đến từng phòng trên điện thoại giúp họ chủ động hơn trong quá trình thăm khám. Sau khi về địa phương, người bệnh có thể tra cứu kết quả đã được cập nhật mà không phải quay lại bệnh viện chỉ để nhận bản in, đồng thời dễ dàng xem lại thông tin khi tái khám.

Việc đưa kết quả khám, xét nghiệm đến người bệnh qua điện thoại là một ứng dụng cụ thể của hồ sơ bệnh án điện tử trong phục vụ người dân. Ở phạm vi rộng hơn, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đặt nhiệm vụ vận hành hiệu quả bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử và đơn thuốc điện tử, đồng thời kết nối dữ liệu để theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.