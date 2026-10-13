Số hóa quản lý vận hành: Cuộc đua mới của thị trường bất động sản

Dòng vốn FDI tăng mạnh, thị trường quản lý cơ sở vật chất đón cơ hội mới ảnh: minh họa

Chuẩn hóa vận hành đón dòng vốn đầu tư

Ngành Quản lý Cơ sở vật chất (Facility Management - FM) tại Việt Nam đang chuyển từ chức năng vận hành đơn thuần sang vai trò chiến lược, giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, duy trì hiệu suất và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng, chuyên nghiệp hóa dịch vụ FM trở thành yêu cầu cấp thiết.

Khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, môi trường kinh doanh phức tạp hơn, quản lý cơ sở vật chất không còn chỉ giới hạn ở việc duy trì hoạt động thường nhật. FM ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, tối ưu nguồn lực, kiểm soát rủi ro và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI giải ngân đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút dòng vốn đăng ký mới, đạt 13,38 tỷ USD.

Dòng vốn đầu tư gia tăng kéo theo nhu cầu mở rộng nhà máy sản xuất, văn phòng, hạ tầng logistics và mạng lưới cơ sở hoạt động tại nhiều địa điểm. Với doanh nghiệp quốc tế, duy trì hệ thống cơ sở vật chất ổn định, an toàn và hiệu quả không chỉ là yêu cầu hậu cần, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chi phí và khả năng hạn chế gián đoạn kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, FM giữ vai trò kết nối các hoạt động vận hành, từ kỹ thuật, an ninh, vệ sinh đến cảnh quan và dịch vụ văn phòng. Thay vì quản lý từng hạng mục riêng lẻ, doanh nghiệp có thể tiếp cận toàn bộ hệ thống theo một phương thức thống nhất, qua đó tăng khả năng kiểm soát chi phí và hiệu suất.

Các doanh nghiệp quốc tế cũng mang theo những chuẩn mực quản trị toàn cầu, bao gồm quy trình nhất quán, khả năng đo lường hiệu suất, minh bạch chi phí, tuân thủ pháp lý, tối ưu năng lượng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (ESG). Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ FM tại Việt Nam.

Thách thức không chỉ nằm ở chất lượng từng dịch vụ, mà còn ở khả năng dung hòa tiêu chuẩn quốc tế với điều kiện thực thi tại địa phương. Các mô hình quản lý cần linh hoạt thích ứng với hệ thống pháp lý, đặc điểm cơ sở vật chất và môi trường kinh doanh trong nước, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Với ngành FM Việt Nam, đây là cơ hội để chuẩn hóa năng lực chuyên môn, đào tạo nhân sự và tăng cường kết nối với mạng lưới chuyên gia toàn cầu. Quá trình chuyên nghiệp hóa cũng giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư và chủ sở hữu bất động sản.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Quản lý Cơ sở vật chất Quốc tế Việt Nam (IFMA Vietnam Chapter) đang trong quá trình thành lập, được kỳ vọng đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển ngành. Được thành lập từ năm 1980, Hiệp hội Quản lý Cơ sở vật chất Quốc tế (IFMA) là tổ chức nghề nghiệp lâu đời và có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực này.

Sự hiện diện của hiệp hội tại Việt Nam dự kiến mở ra cơ hội tiếp cận dữ liệu chuyên môn chuẩn hóa, chương trình đào tạo quốc tế và các chứng chỉ nghề nghiệp uy tín. Đồng thời, đây sẽ là diễn đàn để chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trao đổi kinh nghiệm, kết nối với cộng đồng FM toàn cầu.

Về dài hạn, hệ sinh thái nghề nghiệp bài bản có thể góp phần bồi dưỡng nhân sự kế cận, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.

Quản lý tích hợp nâng hiệu quả khai thác tài sản

Cùng với yêu cầu chuẩn hóa, xu hướng quản lý cơ sở vật chất đang chuyển sang mô hình tích hợp, trong đó công nghệ, dữ liệu và quy trình được kết nối để nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Luca Vadala, Giám đốc Toàn quốc, Dịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất tích hợp (Integrated Facility Management - IFM) của Savills Việt Nam, đồng thời là LEED Green Associate cho biết, quản lý cơ sở vật chất ngày nay không đơn thuần là duy trì các dịch vụ vận hành riêng lẻ. Giá trị thực sự nằm ở việc kết nối toàn bộ môi trường vận hành thành một hệ thống đồng bộ.

“Khi mô hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam ngày càng phức tạp, họ cần các báo cáo minh bạch và trực quan về hiệu suất, chi phí và nguồn lực, được hỗ trợ bởi hệ thống quy trình chuẩn mực, công nghệ và dữ liệu”, ông Luca Vadala chia sẻ.

Thông qua quy trình chuẩn hóa, công nghệ, dữ liệu và các chỉ số đánh giá hiệu suất (KPI), những bộ phận vốn hoạt động riêng lẻ có thể phối hợp chặt chẽ hơn. Cách tiếp cận này giúp hạn chế chồng chéo, tăng khả năng giám sát và tạo cơ sở đánh giá hiệu quả của từng hạng mục dịch vụ.

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi. Các nền tảng số hóa như Savills Property Cube hỗ trợ thu thập, chuẩn hóa dữ liệu vận hành trên môi trường số tập trung, giúp đội ngũ quản lý theo dõi hoạt động thường nhật và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác dựa trên dữ liệu.

Đối với doanh nghiệp sở hữu hoặc vận hành nhiều cơ sở, dữ liệu tập trung còn tạo điều kiện so sánh hiệu suất giữa các địa điểm, nhận diện bất cập về chi phí và chất lượng dịch vụ, từ đó điều chỉnh phương án vận hành phù hợp.

Mô hình quản lý tích hợp thông qua một đầu mối cũng giúp xác định rõ trách nhiệm giải trình trên toàn bộ danh mục dịch vụ, đồng thời tăng khả năng kiểm soát chi phí và hiệu suất. Việc điều phối nguồn lực linh hoạt giữa các bộ phận và cơ sở hoạt động giúp doanh nghiệp thích ứng tốt hơn khi quy mô hoặc nhu cầu vận hành thay đổi.

Đối với thị trường bất động sản, hiệu quả khai thác tài sản không chỉ phụ thuộc vào vị trí hay quy mô đầu tư, mà còn gắn với chất lượng quản lý trong suốt quá trình sử dụng. Năng lực FM vì thế ngày càng có ý nghĩa trong việc tối ưu chi phí vận hành, duy trì chất lượng công trình và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

Trong dài hạn, sự kết hợp giữa tiêu chuẩn chuyên môn, nhân lực và công nghệ sẽ quyết định khả năng phát triển của ngành FM tại Việt Nam. Khi hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro và yêu cầu ESG ngày càng gắn kết, quản lý cơ sở vật chất có cơ hội trở thành cấu phần quan trọng trong chiến lược vận hành doanh nghiệp và khai thác bất động sản.