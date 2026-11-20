Hướng tới thuận tiện hơn cho người dân

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá dữ liệu hiện có, đơn vị từng bước đưa dữ liệu bản đồ số không gian và dữ liệu thuộc tính lên hệ thống phần mềm công nghệ thông tin dùng chung cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các xã, phường. Việc quản lý dữ liệu bản đồ và thông tin thuộc tính trên cùng một hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, đối chiếu thông tin thửa đất. Thay vì phải tìm kiếm, tổng hợp từ nhiều nguồn hồ sơ riêng lẻ, cán bộ chuyên môn có thể khai thác dữ liệu điện tử phục vụ nghiệp vụ, đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai.

Ông Lưu Danh Hoàn, viên chức phụ trách Phòng Kỹ thuật địa chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết: Những ngày đầu triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng chủ động phối hợp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá dữ liệu hiện có, đưa dữ liệu bản đồ số không gian, dữ liệu thuộc tính lên hệ thống phần mềm dùng chung. Trong quá trình thực hiện, đơn vị gặp không ít khó khăn, nhất là những thửa đất có thông tin tên chủ sử dụng đất bị sai lệch so với thực tế. Đối với những trường hợp này, đơn vị chủ động rà soát, khắc phục, triển khai song song với các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Mục tiêu là tập hợp, chuẩn hóa và làm giàu thông tin, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ; khớp nối thông tin giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính với cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư. Cùng với đó, số hóa các giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính còn thiếu, từng bước hình thành hệ thống thông tin dữ liệu tập trung, liên thông từ Trung ương đến cấp xã.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Song song với xây dựng cơ sở dữ liệu, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Ngay từ khâu tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các xã, phường, hồ sơ được số hóa, cập nhật, luân chuyển trên hệ thống để phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định, giải quyết. Những giấy tờ, thông tin được số hóa và đủ điều kiện khai thác, tái sử dụng sẽ được tra cứu trực tiếp, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại nhiều lần.

Chị Chu Thị Thương, viên chức phụ trách Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết: Đơn vị đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, từng bước chuyển từ phương thức xử lý hồ sơ truyền thống sang môi trường điện tử, gắn với việc số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. Qua đó tạo nền tảng cho việc giải quyết TTHC nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục đất đai.

Quá trình xử lý hồ sơ được cập nhật, lưu vết trên hệ thống, tạo điều kiện kiểm soát tiến độ, xác định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận và kịp thời phát hiện những vướng mắc phát sinh. Khi thông tin được chuẩn hóa, kết nối đồng bộ, cán bộ chuyên môn có thêm cơ sở để kiểm tra hồ sơ pháp lý, đối chiếu thông tin người sử dụng đất, xác định biến động liên quan đến thửa đất, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết.

Đến ngày 6/11/2026, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp nhận mới 10.817 hồ sơ, trong đó có 3.393 hồ sơ trực tuyến. Cùng với 2.881 hồ sơ chuyển từ kỳ trước, tổng số hồ sơ phải giải quyết là 13.698 hồ sơ. Văn phòng giải quyết 11.233 hồ sơ, trong đó có 4.311 hồ sơ đúng hạn, 6.922 hồ sơ quá hạn. Hiện còn 2.465 hồ sơ đang giải quyết, gồm 896 hồ sơ chưa đến hạn, 1.569 hồ sơ quá hạn.

Trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến ngày 4/10/2026, hệ thống iLIS ghi nhận 1.825.859 thửa đất. Đến ngày 30/9/2026, 35 xã triển khai thu thập, đối soát dữ liệu 795.097/1.044.126 thửa, đạt 76,15%. Trong quá trình triển khai, thứ hạng của Cao Bằng được cải thiện từ vị trí 34 lên vị trí 25 trên toàn quốc.

Yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu ngày càng cao

Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh gặp một số khó khăn. Một số phần mềm phát sinh lỗi trong quá trình tra cứu, luân chuyển, đồng bộ thông tin; một số hồ sơ phải chờ xác minh hoặc phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính. Có trường hợp hồ sơ đã được phân công, kiểm tra hoặc chuyển sang bước tiếp theo nhưng trạng thái tra cứu dành cho người dân vẫn hiển thị “Chưa phân công”, gây khó khăn trong theo dõi tiến độ.

Để khắc phục tình trạng này, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống xử lý lỗi đồng bộ, rà soát, phân loại hồ sơ tồn đọng theo từng nhóm nguyên nhân. Những hồ sơ đủ điều kiện được tập trung hoàn thiện thủ tục, trình ký và trả kết quả; các trường hợp còn thiếu thông tin được hướng dẫn cụ thể, hạn chế việc phải bổ sung nhiều lần. Tăng cường phối hợp với chính quyền cấp xã, cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc.

Việc xây dựng, kiểm thử các quy trình tái cấu trúc TTHC về đất đai được chú trọng, hướng đến giảm thao tác, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu quả phối hợp. Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu chuyên ngành được định hướng tổ chức khoa học, thống nhất, thuận tiện cho khai thác, tra cứu và đối chiếu lịch sử sử dụng đất.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nông Minh Tuấn cho biết: Tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.