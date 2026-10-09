Số hóa phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài chính

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp về tổng kết việc triển khai các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13, Bộ Tài chính đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, khai thác hiệu quả thế mạnh của các phương tiện thông tin truyền thông và nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút sự quan tâm của các nhóm đối tượng liên quan.

Việc đổi mới được đặt ra trong bối cảnh yêu cầu tiếp cận thông tin pháp luật ngày càng cao, trong khi phương thức triển khai tại một số nơi còn thiếu sự phối hợp, dẫn đến trùng lặp về nội dung và hoạt động.

Đưa chính sách đến gần người dân, doanh nghiệp

Lĩnh vực tài chính liên quan trực tiếp đến nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt là nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí, quản lý ngân sách và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các quy định, hạn chế sai sót khi thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

Theo định hướng được Bộ Tài chính đề xuất, việc ứng dụng nền tảng số và các phương tiện truyền thông sẽ góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng thời tạo điều kiện đổi mới cách thức truyền tải thông tin.

Thay vì chỉ tập trung giới thiệu văn bản, hoạt động phổ biến pháp luật cần chú trọng nội dung thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người tiếp nhận hiểu và vận dụng được quy định vào thực tiễn.

Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông tin pháp luật được cung cấp rõ ràng, dễ tiếp cận có thể góp phần giảm thời gian tìm hiểu chính sách, nâng cao ý thức tuân thủ và hạn chế rủi ro pháp lý.

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Cùng với đổi mới phương thức truyền thông, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường đào tạo đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các bộ, ngành.

Đây là lực lượng trực tiếp tham gia truyền tải, giải thích và hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật, có vai trò kết nối giữa cơ quan ban hành chính sách với đối tượng chịu sự tác động.

Việc nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên không chỉ dừng ở kiến thức pháp luật mà còn cần chú trọng kỹ năng truyền đạt, ứng dụng công nghệ và khả năng giải đáp những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức hoạt động phổ biến pháp luật cũng cần được tăng cường, tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Liên quan đến nguồn lực triển khai, Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Việc nghiên cứu sửa đổi nhằm bảo đảm sự phù hợp với các quy định pháp luật mới, đồng thời tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.