Số hóa 'Ngân hàng thanh âm' từ cơ sở: Vai trò tiên phong của đội ngũ tuyên truyền viên trong kỷ nguyên số

Tiền điện, nước thu không đúng do kết quả đo sai lệch phải được hoàn trả cho khách hàng. Đây là một nội dung đáng chú ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường được Quốc hội thông qua sáng 13/11, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.