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Số hóa 'Ngân hàng thanh âm' từ cơ sở: Vai trò tiên phong của đội ngũ tuyên truyền viên trong kỷ nguyên số

Chiều ngày 13.11, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở nhằm đẩy mạnh triển khai Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị.

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Video: ĐỨC LONG

Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/so-hoa-ngan-hang-thanh-am-tu-co-so-vai-tro-tien-phong-cua-doi-ngu-tuyen-truyen-vien-trong-ky-nguyen-so.html