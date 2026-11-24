Cán bộ thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân tra cứu thông tin và rà soát mã số thuế trên nền tảng số. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Theo tinh thần của Nghị quyết 57, chuyển đổi số giúp cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý; đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hướng tới minh bạch, hiệu quả.

Giao dịch điện tử, bảo đảm an toàn và tuân thủ nghĩa vụ thuế

Một số chuyên gia trong ngành cho rằng, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đã tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính, trao đổi thông tin và tiếp nhận thông báo từ cơ quan thuế mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế.

Theo đó, người nộp thuế cần chủ động đăng ký, sử dụng các phương thức giao dịch điện tử theo quy định và lộ trình áp dụng, gồm hệ thống thông tin quản lý thuế, Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các phương thức điện tử khác được pháp luật cho phép.

Chuyên gia thuế Lương Xuân Thu, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa chia sẻ, việc sử dụng các nền tảng trực tuyến đã giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời tăng tính chủ động trong quản lý, theo dõi các giao dịch liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, thời gian qua, quá trình giao dịch điện tử cũng đặt ra yêu cầu cao về bảo mật thông tin và trách nhiệm quản lý tài khoản.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia thuế nhấn mạnh, người nộp thuế cần bảo vệ tài khoản, mật khẩu, chữ ký số và các phương thức xác thực điện tử; không giao tài khoản cho người không có trách nhiệm sử dụng. Đối với doanh nghiệp, cần phân công rõ trách nhiệm quản lý tài khoản giao dịch thuế điện tử, kiểm soát quyền sử dụng chữ ký số và phương thức xác thực nhằm bảo đảm an toàn thông tin, hạn chế sai sót.

Ông Lương Xuân Thu lưu ý, người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra thông tin từ cơ quan thuế thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, thư điện tử (email), số điện thoại và các ứng dụng thuế điện tử. Không nên chỉ đăng nhập kiểm tra vào thời điểm đến kỳ khai hoặc nộp thuế, bởi việc bỏ lỡ thông báo, yêu cầu, quyết định có thể dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ phát sinh.

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần chủ động rà soát 5 nội dung: Hồ sơ khai thuế còn thiếu; nghĩa vụ thuế sắp đến hạn; các khoản nợ thuế; tiền chậm nộp và thông báo của cơ quan thuế.

Hướng tới quản lý dựa trên dữ liệu và rủi ro

Không chỉ đổi mới phương thức giao dịch, ngành thuế còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Một trong những điểm mới của Thông tư là lần đầu tiên quy định về kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử.

Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng, quy định này góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế, tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Với phương thức kiểm tra điện tử, người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, tài liệu, nội dung giải trình và trao đổi thông tin với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường điện tử. Qua đó, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí chuẩn bị hồ sơ và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Đẩy mạnh kiểm tra điện tử, trực tuyến và từ xa sẽ giúp nguồn lực kiểm tra tập trung vào những trường hợp có rủi ro cao, vi phạm pháp luật. Việc giảm tiếp xúc trực tiếp còn góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh phiền hà, sách nhiễu hoặc các biểu hiện tiêu cực, nâng cao tính khách quan trong hoạt động kiểm tra thuế”, chuyên gia thuế, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Để triển khai thuận lợi, người nộp thuế cần duy trì hiệu lực chứng thư số, chữ ký số của tổ chức và người đại diện theo pháp luật; đồng thời lưu trữ chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan dưới dạng điện tử có hệ thống, bảo đảm khả năng tra cứu, trích xuất khi cơ quan thuế yêu cầu.

Theo Cục Thuế, tính từ đầu năm đến tháng 10/2026, toàn ngành hoàn thành 54.291/58.177 cuộc kiểm tra, đạt 93,32% kế hoạch. Số thu qua kiểm tra đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng 60,55% so với cùng kỳ thực hiện. Có 6/34 địa phương đã thực hiện vượt kế hoạch kiểm tra năm được giao; trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đóng góp hơn một nửa tổng số thu qua kiểm tra toàn ngành.

Tại Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Tài chính đặt mục tiêu 100% tờ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế; 100% việc lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra theo rủi ro hằng năm được thực hiện qua phần mềm quản lý rủi ro. Cùng với đó, ngành thuế phấn đấu cắt giảm tối thiểu 50% số cuộc kiểm tra tại bàn dựa trên đánh giá rủi ro; tỷ lệ số cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế có số xử lý đạt tối thiểu 92%; tỷ lệ khiếu nại sau kiểm tra thuế không quá 3%.

Để thực hiện các mục tiêu, Bộ Tài chính yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy trình và cơ chế phối hợp trong kiểm tra thuế theo hướng tăng cường giao dịch điện tử, áp dụng quản lý rủi ro. Quy trình kiểm tra được chuẩn hóa theo hướng số hóa, tự động hóa, giảm xử lý thủ công; đồng thời tăng cường giám sát bằng nhật ký điện tử, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Ngành thuế cũng được yêu cầu nâng cấp, tích hợp các ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống kiểm tra tự động hồ sơ khai thuế, phân tích dữ liệu, cảnh báo rủi ro và quản lý hồ sơ kiểm tra tập trung. Cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra thuế được hoàn thiện theo hướng tập trung, tích hợp, kết nối với các cơ sở dữ liệu trong và ngoài ngành, bảo đảm khả năng khai thác, truy vết và chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Cục Hải quan.

Trên cơ sở quản lý rủi ro, ngành thuế tập trung kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ cao như: Thương mại điện tử, kinh tế số, giao dịch liên kết, chuyển giá, hoàn thuế và hoạt động có dấu hiệu gian lận thuế.