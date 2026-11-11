Số hóa kiểm soát xuất nhập cảnh, thúc đẩy giao thương vùng biên

Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống sinh trắc học và số hóa quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh. Việc làm này không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và du khách mà còn góp phần quan trọng tạo thêm xung lực cho chuỗi logistics vùng biên Lạng Sơn.

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Hiện đại hóa quy trình

Đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) những ngày này, hành khách và thương nhân dễ dàng cảm nhận sự đổi thay trong quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và nhanh chóng. Tại luồng nhập cảnh, hành khách được cán bộ Bộ đội Biên phòng hướng dẫn thực hiện các bước thu thập dữ liệu sinh trắc học như quét mống mắt, vân tay, nhận diện khuôn mặt. Các thao tác được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Trực tiếp trải nghiệm quy trình xác thực thông tin, ông Mạc Diệu Hoa, du khách đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) chia sẻ: “Cán bộ Biên phòng hướng dẫn sử dụng máy mới sinh trắc học rất nhiệt tình và chu đáo. Việc xác thực thông tin và hoàn tất thủ tục diễn ra nhanh chóng, điều này hỗ trợ rất hiệu quả cho chúng tôi trong quá trình nhập cảnh”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh công nghệ thông tin, triển khai hệ thống sinh trắc học và số hóa quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh.

Đặc biệt, với những hành khách sử dụng giấy thông hành để lưu thông sẽ di chuyển qua cổng kiểm soát tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của nhân viên kiểm soát Biên phòng. Với những dữ liệu đã lưu từ trước đó, thông tin hành khách được hệ thống phân tích và nhanh chóng được thông quan.

Không chỉ người nước ngoài, nhiều hành khách trong nước cũng ghi nhận những thay đổi tích cực và rõ rệt trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác kiểm soát Biên phòng. Thường xuyên đưa, dẫn khách du lịch qua lại biên giới, bà Đinh Thị Nhung (trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) phấn khởi cho biết, máy móc hiện đại đã hỗ trợ giải quyết thủ tục rất nhanh chóng. Các cán bộ làm việc tại cửa khẩu còn tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn tỉ mỉ quy định cần thiết để việc xuất nhập cảnh được thuận lợi, thông thoáng. Mỗi lần qua đây, bà đều cảm thấy rất hài lòng.

Hệ thống máy soi hành lý hoạt động liên tục tại các cửa khẩu Lạng Sơn để ngăn chặn gian lận thương mại, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa.

Lạng Sơn có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài trên 231,7 km, trong đó Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh là hai địa bàn trọng điểm về giao thương hàng hóa và lưu thông hành khách xuất nhập cảnh.

Theo thống kê của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong 10 tháng của năm 2026, tổng lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đạt gần 2,4 triệu lượt. Lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn, đặc biệt vào dịp cao điểm đòi hỏi các lực lượng chức năng phải bảo đảm quy trình nghiệp vụ với độ chính xác cao, chặt chẽ trong quản lý, bảo đảm tốc độ giải tỏa hành khách để tránh ùn tắc cục bộ.

Thượng tá Vũ Anh Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhấn mạnh, thời điểm cuối năm, lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu tăng cao. Đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, dự báo số lượng hành khách và phương tiện qua lại để xây dựng kế hoạch phân công, bố trí lực lượng phù hợp cho từng thời điểm và khu vực trọng điểm. Qua đó, đơn vị vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ đúng quy trình, vừa tạo sự thông thoáng cho hoạt động giao thương.

Mắt xích tối ưu hóa chuỗi vận hành logistics

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn xử lý thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Hiện mỗi ngày, các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn thông quan từ 1.700 - 1.900 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu, có thời điểm thông quan hơn 2.000 phương tiện. Tác động rõ nét nhất của việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn chính là hiệu quả lan tỏa đối với chuỗi cung ứng logistics cửa khẩu. Nếu như trước đây, quy trình kiểm tra giấy tờ được thực hiện thủ công đối với tài xế xe tải đường dài và phương tiện vận tải tiêu tốn khá nhiều thời gian, dễ gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài thì hiện nay, việc tích hợp dữ liệu quản lý xuất nhập cảnh đối với người điều khiển phương tiện trên Nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn đã tạo nên một quy trình khép kín, minh bạch. Các dữ liệu về thông tin tài xế, phương tiện và hành trình được thể hiện tức thì trên hệ thống điện tử. Thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh được rút ngắn xuống còn vài chục giây.

Ông Lưu Tuấn Phi, đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Phát Hà Nội chia sẻ, việc ứng dụng công nghệ trong kiểm soát xuất nhập cảnh đối với đội ngũ lái xe liên vận đã giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi. Thời gian xe thông quan nhanh hơn đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí bến bãi, nhiên liệu và quan trọng nhất là bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hỗ trợ hành khách nhập cảnh xác thực thông tin qua hệ thống sinh trắc học.

Tại Đồn Biên phòng Tân Thanh, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên duy trì lực lượng ở vị trí thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin, giấy tờ của người xuất nhập cảnh; phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng chức năng như Hải quan, Kiểm dịch kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm, đồng thời phân luồng từ xa cho các dòng xe container.

Theo Thiếu tá Đồng Đình Yên, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn), để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất cảnh của hành khách và tài xế qua cửa khẩu, đơn vị phân công cán bộ thực hiện thủ tục theo đúng quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh. Đơn vị thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của hành khách cũng như đội ngũ lái xe trên hệ thống để quá trình xuất nhập cảnh ở các lần tiếp theo diễn ra nhanh chóng, chính xác hơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tuyên truyền pháp luật tới hành khách nhập cảnh.

Sự kết hợp giữa công nghệ và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Biên phòng Lạng Sơn góp phần tạo nên hình ảnh biên giới hiện đại và an toàn. Chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu đã trở thành động lực quan trọng trong hoạt động của chuỗi logistics tỉnh Lạng Sơn.