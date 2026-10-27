Số hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, lan tỏa giá trị truyền thống bằng trải nghiệm hiện đại

Tại TP.HCM, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM vừa giới thiệu các sản phẩm số về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua những trải nghiệm trực quan, sinh động và thuận tiện.

Đưa di sản tinh thần Hồ Chí Minh đến gần hơn với cộng đồng

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Trong lĩnh vực văn hóa, tinh thần này không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn ở khả năng mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, làm giàu đời sống tinh thần và phát huy những giá trị truyền thống trong xã hội đương đại.

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: QM

Từ định hướng đó, NXB phát triển các sản phẩm phục vụ xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, trường học, thư viện và địa phương. Các sản phẩm gồm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số, tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và mô hình di sản bằng sách, kết hợp giữa nội dung lịch sử với hình thức thể hiện hiện đại.

Điểm nhấn là sản phẩm số với ba nội dung chính. Hành trình số "30 năm tìm đường cứu nước" tái hiện chặng đường hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1911 - 1941 thông qua các dấu mốc, địa danh và câu chuyện lịch sử.

NXB Tổng hợp TP.HCM và Hotel Grand Saigon cùng nhau phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hotel Grand Saigon, du khách có thể khám phá thêm về Sài Gòn - TP.HCM trong thời gian lưu trú và khách sạn cũng mở ra cho sách những cơ hội tiếp cận độc giả mới. Ảnh: QM

Chuyên mục tác phẩm tiêu biểu giới thiệu những sáng tác nổi bật của Người trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, làm rõ tư tưởng, trí tuệ và khát vọng giải phóng dân tộc. Trong khi đó, lịch sự kiện và câu nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp người xem tìm hiểu các dấu mốc lịch sử, câu chuyện và thông điệp giàu ý nghĩa gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Cách thể hiện bằng hình ảnh, nội dung tương tác và kể chuyện số giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn, nhất là với học sinh, sinh viên và thanh niên. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua những trang sách, người xem có thể khám phá hành trình lịch sử theo từng chủ đề, từ đó hiểu sâu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng và những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người xem có thể dễ dàng tìm hiểu hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua màn hình. Ảnh: QM

Bên cạnh sản phẩm số, tủ sách Hồ Chí Minh hiện có 26 tựa sách của nhiều tác giả, bao gồm các công trình nghiên cứu, tuyển chọn bài viết và tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản dự kiến tiếp tục giới thiệu tủ sách Vinh quang Hồ Chí Minh với 5 tựa sách.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặt tại Đảng ủy Ủy ban nhân dân TP.HCM. Ảnh: QM

Các mô hình di sản bằng sách về Bến Nhà Rồng và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tạo điểm nhấn trực quan cho không gian trưng bày. Được tạo dựng từ những cuốn sách xếp nghệ thuật, kèm chú thích về địa danh và câu chuyện lịch sử, các mô hình góp phần kết hợp tri thức với trải nghiệm thị giác, tăng sức hấp dẫn cho hoạt động giáo dục truyền thống.

Chuyển đổi số văn hóa, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại

Đối với TP.HCM, việc số hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy bản sắc và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Khi các nội dung lịch sử được thể hiện bằng nhiều hình thức, các cơ quan, trường học, thư viện, tổ chức đoàn thể và khu dân cư có thêm công cụ để tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt chuyên đề và tuyên truyền phù hợp với từng nhóm công chúng.

Sản phẩm số về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có các hình thức thể hiện trực quan, sinh động và dễ tiếp cận mọi người. Ảnh: QM

Bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, chia sẻ: "Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển ngành xuất bản theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và ứng dụng công nghệ số là xu thế tất yếu.

Không chỉ dừng lại ở sách in truyền thống, ngành xuất bản đang từng bước mở rộng không gian phát triển bằng các sản phẩm số đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng trong thời đại mới.

Với tinh thần đó, NXB ra mắt các sản phẩm số về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm chuyển hóa những nội dung tri thức, lịch sử, văn hóa thành các hình thức thể hiện trực quan, sinh động và dễ tiếp cận. Đây không chỉ là một sản phẩm xuất bản mới mà còn là giải pháp tuyên truyền hiện đại, phù hợp với các không gian triển lãm, trường học, thư viện và các hoạt động giáo dục cộng đồng".

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Từ góc độ cộng đồng, những sản phẩm này góp phần đưa việc tìm hiểu lịch sử vượt ra ngoài khuôn khổ các buổi triển lãm hay hoạt động kỷ niệm. Các đơn vị có thể chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, kết hợp tài liệu số, sách in và mô hình trưng bày.

Người dân cũng có thêm cơ hội tìm hiểu di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những phương thức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin hiện nay.

Gắn chuyển đổi số với bảo tồn và phát huy di sản cũng là cách làm cho những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong nhịp sống hiện đại. Với TP.HCM, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số không chỉ góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa, tăng cường kết nối cộng đồng và bồi đắp niềm tự hào dân tộc.