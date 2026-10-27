Số hóa không gian tâm linh: Từ dữ liệu số đến mô hình nghĩa trang xanh, thông minh

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, số hóa sơ đồ và định danh từng phần mộ không chỉ gỡ “nút thắt” quản lý truyền thống mà còn mở đường kiến tạo mô hình nghĩa trang xanh, thông minh và nhân văn.

Định danh phần mộ, chuẩn hóa dữ liệu từ thực địa

Trải qua nhiều thập kỷ hình thành, hệ thống nghĩa trang trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là những cơ sở lâu năm như Văn Điển, Yên Kỳ, đang lưu giữ khối lượng khổng lồ thông tin về phần mộ, người đã khuất và thân nhân. Thời gian dài quản lý thủ công bằng sổ sách, sơ đồ giấy phân tán đã bộc lộ không ít hạn chế khi tài liệu xuống cấp, thông tin biến động qua các đợt cải táng hay di chuyển chưa kịp cập nhật.

Thực tế này gây nhiều khó khăn cho việc tra cứu, xác minh hồ sơ và theo dõi hiện trạng sử dụng đất. Tại những nghĩa trang có quy mô lớn, việc tìm kiếm một ngôi mộ hoặc đối chiếu hồ sơ gốc lưu trữ từ hàng chục năm trước thường tốn rất nhiều thời gian, công sức của cả người dân lẫn cán bộ quản trang.

Trước đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn, ngày 27-4-2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Điểm đột phá của quy định là xác định ứng dụng công nghệ thông tin thành nguyên tắc quản lý bắt buộc; giao các đơn vị chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, lập bản đồ địa lý GIS kết hợp sơ đồ 2D/3D và định danh từng phần mộ bằng mã số riêng biệt.

Tổng thể nghĩa trang Văn Điển. Ảnh: Anh Hoàn

Nhờ đó, toàn bộ thông tin về khu chức năng, lô mộ, hàng mộ và tình trạng sử dụng được liên kết trực quan trên không gian số. Đối với các công trình lưu giữ tro cốt, tiểu cốt nhiều tầng, giải pháp này giúp quản lý chính xác, khoa học tới từng tầng, phòng, dãy và từng ô lưu giữ cụ thể.

Từ câu chuyện thực tiễn tại Nghĩa trang Văn Điển - nơi có lịch sử vận hành từ năm 1957 do Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội quản lý, bài toán chuyển đổi số cho thấy rõ đặc thù riêng. Không đơn thuần là số hóa cơ học giấy tờ lên máy tính, khâu then chốt nằm ở quá trình rà soát, đối chiếu hồ sơ lưu trữ với hiện trạng thực địa, xác định vị trí thực tế từng ngôi mộ để bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Một hệ thống công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể phát huy hiệu quả nếu dữ liệu đầu vào thiếu chuẩn xác hoặc sai lệch so với thực tế. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp kiên trì, chặt chẽ giữa cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật và gia đình thân nhân nhằm bổ sung thông tin liên lạc, xác thực biến động và bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân. Việc ưu tiên rà soát, chuẩn hóa từ các nghĩa trang lớn, giàu truyền thống sẽ tạo tiền đề vững chắc để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình ra toàn thành phố.

Kiến tạo giá trị xanh, lấy người dân làm trung tâm

Số hóa dữ liệu phần mộ chính là “chìa khóa” mở đường giải quyết bài toán quy hoạch tài nguyên đất - vốn đang chịu áp lực rất lớn trong không gian đô thị Thủ đô. Nhờ nắm bắt tường tận tỷ lệ lấp đầy, vị trí còn trống và quỹ đất dự phòng tại từng khu vực thông qua bản đồ số, cơ quan quản lý có cơ sở dữ liệu chuẩn xác để tổ chức không gian an táng hợp lý, phát triển các công trình lưu giữ tro cốt văn minh, tiết kiệm diện tích.

Không dừng lại ở hồ sơ kỹ thuật phần mộ, bản đồ số còn tích hợp đồng bộ hạ tầng đường nội bộ, mật độ cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng tiết kiệm điện và khu vực thu gom chất thải. Khi được kết nối với kế hoạch vận hành và duy tu thường xuyên, hệ thống giúp đơn vị quản lý chủ động chăm sóc cảnh quan, ứng dụng giải pháp tưới cây tự động, giám sát môi trường, đưa tiêu chí “xanh” đi vào chiều sâu suốt chu kỳ vận hành.

Người dân có thể dễ dàng tra cứu vị trí, tiếp cận sơ đồ chỉ dẫn đường đi đến mộ người thân nhanh chóng thông qua mã định danh, nhất là vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán hay tiết Thanh minh. Ảnh: Anh Hoàn

Đặc biệt, giá trị cốt lõi của công nghệ trong không gian tâm linh luôn hướng về sự tiện ích và tôn trọng cảm xúc của người dân. Thay vì vất vả dò tìm giữa hàng vạn ngôi mộ hay phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ của nhân viên quản trang, thân nhân có thể dễ dàng tra cứu vị trí, tiếp cận sơ đồ chỉ dẫn đường đi nhanh chóng thông qua mã định danh, nhất là vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán hay tiết Thanh minh.

Trên nền tảng dữ liệu đã chuẩn hóa, các dịch vụ trực tuyến từng bước được phát triển theo lộ trình bài bản, từ đăng ký chăm sóc mộ phần, đặt lịch thăm viếng đến công khai minh bạch bảng giá, quy trình tiếp nhận dịch vụ tang lễ. Những tiện ích này hỗ trợ thiết thực cho các gia đình ở xa, người cao tuổi hay kiều bào ở nước ngoài giảm bớt thời gian đi lại mà vẫn an tâm dõi theo nơi yên nghỉ của người thân.

Xa hơn, các mô hình tưởng niệm trực tuyến được nghiên cứu bổ trợ nhằm lưu giữ hình ảnh, ký ức trang nghiêm mà vẫn bảo đảm thuần phong mỹ tục và sự riêng tư.

Có thể khẳng định, đổi mới quản trị nghĩa trang bằng dữ liệu số là bước chuyển tất yếu từ tư duy hành chính sang phục vụ, góp phần dựng xây một Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại và thấm đượm tính nhân văn.