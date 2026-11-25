Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị định số 420/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Nghị định số 420/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều nội dung liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật, giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng gia đình.

Cụ thể, tại Điều 3, Nghị định bổ sung mục đích xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước là góp phần xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tại cộng đồng dân cư. Đáng chú ý, trong phạm vi nội dung của hương ước, quy ước, Nghị định bổ sung yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật. Nội dung này được đặt bên cạnh các quy định về bảo tồn, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp, giá trị di sản văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng hạnh phúc gia đình vào phạm vi nội dung của hương ước, quy ước.

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UBND cấp xã phải công khai bản điện tử trong 3 ngày làm việc

Một nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 420/2026/NĐ-CP là sửa đổi, bổ sung quy định về các biện pháp thưởng, phạt trong thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, các biện pháp thưởng, phạt phải phù hợp để bảo đảm thực hiện hương ước, quy ước nhưng không được thay thế hình thức khen thưởng và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, không được đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất khác hoặc vi phạm quyền con người, quyền công dân.

Đặc biệt, Nghị định quy định rõ trách nhiệm công khai bản điện tử hương ước, quy ước đã được UBND cấp xã công nhận. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, UBND cấp xã phải đăng tải công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã. Cùng với hình thức công khai trực tuyến, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm niêm yết công khai hương ước, quy ước ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tại nhà văn hóa - khu thể thao của cộng đồng dân cư và điểm sinh hoạt cộng đồng.

Ngoài ra, người đứng đầu thôn, tổ dân phố phải thực hiện ít nhất một hình thức phổ biến phù hợp với điều kiện thực tế. Các hình thức được quy định gồm tổ chức hội nghị cộng đồng dân cư; thông tin trên mạng lưới thông tin cơ sở; sao gửi văn bản đến từng hộ gia đình; phổ biến qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp; thông qua đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Nghị định số 420/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2027.