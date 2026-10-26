Số hóa hoạt động nhân đạo, từ thiện

Ứng dụng công nghệ giúp những hoàn cảnh khó khăn

Gia đình chị Phan Thị Mến, ở thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng có hai cháu nhỏ bị khuyết tật. Thời gian qua, chị Mến luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ xã. Thông qua mạng xã hội, nhóm thiện nguyện trên zalo, facebook, Hội Chữ thập đỏ xã Hải Lăng đã kết nối và kêu gọi hỗ trợ giúp cho gia đình chị Mến.

Hội Chữ thập đỏ xã Hải Lăng trao quà cho gia đình chị Mến - Ảnh: N.D

Chị Phan Thị Mến cho biết: “Mạng xã hội đã kết nối và giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều cả vật chất lẫn tinh thần, qua đó góp phần tiếp thêm động lực để tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Không chỉ gia đình chị Mến mà có rất nhiều trường hợp khó khăn ở trên địa bàn tỉnh cũng được Hội Chữ thập đỏ các cấp hỗ trợ kịp thời. Nhờ sự kết nối thông qua các nhóm thiện nguyện trên facebook, zalo, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đã tiếp cận với các hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác ứng phó nhằm sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng ngừa và khắc phục hậu quả.

Đồng thời, các nguồn lực tài chính và hàng cứu trợ cũng luôn bảo đảm số lượng và chất lượng tại kho dự trữ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối trực tiếp giữa người cho và người nhận, kết nối toàn xã hội trong hoạt động thiện nguyện góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ các cấp ứng dụng công nghệ vào hoạt động từ thiện nhân đạo - Ảnh: N.D

Kết nối cộng đồng

Thay vì “đến tận ngõ, gõ cửa từng nhà” để huy động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo từ thiện, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã sử dụng tin nhắn kêu gọi hỗ trợ từ những tấm lòng đến với từng hoàn cảnh khó khăn. Từ đó tạo ra sự công khai minh bạch và trao đúng người, đúng đối tượng. Đặc biệt thông qua kênh của Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn khi đến trao quà cho những đối tượng cần được hỗ trợ.

Ông Trần Ngọc Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thu Nghĩa, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Công nghệ và mạng xã hội là chiếc cầu nối giúp lan tỏa các chương trình cần sự giúp đỡ của cộng đồng, các mạnh thường quân. Đặc biệt là những chương trình nhân đạo từ thiện của Hội Chữ thập đỏ. Cũng từ đó, chúng tôi có thêm thông tin chính xác để hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng”.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ để kêu gọi ủng hộ các hoạt động từ thiện nhân đạo, trong quý III/2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 2,703 tỉ đồng cho gần 10.779 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, toàn tỉnh tổ chức 22 đợt hiến máu nhân đạo, tiếp nhận 8.692 đơn vị máu. Trong đó, có nhiều trường hợp đau ốm nặng thông qua việc kêu gọi qua mạng xã hội, tin nhắn zalo các tổ chức, doanh nghiệp đã trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời. Qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, người yếu thế, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Có thể nói, nâng cao hiệu quả công tác vận động các nguồn lực thông qua việc phát triển các phương thức vận động, tiếp nhận nguồn hỗ trợ thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng đã giúp cho hoạt động nhân đạo từ thiện của hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đạt được hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, xác lập kênh báo cáo minh bạch, công khai sao kê rộng rãi với cộng đồng về việc sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện cho hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng được công khai trên các trang fanpage của hội, từ đó góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín của hội.

Hội Chữ thập đỏ xã Triệu Phong sử dụng trang fanpage để kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Triệu Phong cho biết: “Chúng tôi có một trang fanpage riêng để kêu gọi hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm. Sau khi quyên góp được chúng tôi thông báo nguồn quỹ lên trang và tận tay trao cho những đối tượng. Trang fanpage cũng là nơi cung cấp những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai bão lụt để hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời”.

Hằng năm, tỉnh Quảng Trị thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên việc kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp là rất cần thiết. Khi công nghệ phát triển, việc sử dụng mạng xã hội, nhóm zalo, các app thiện nguyện hoặc các trang fanpage để huy động sự chung tay của toàn xã hội đã góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần "Lá lành đùm lá rách". Nhờ đó việc cứu trợ thiên tai bão lũ khẩn cấp cũng được thực hiện nhanh chóng, mang lại hiệu quả thiết thực đối với cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Thị Kim Nhung, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức hoạt động của hội. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động từ thiện xã nhân đạo, qua đó giúp các đối tượng có cuộc sống ấm no hơn.