2.050 hồ sơ đảng viên được số hóa, hoàn thành trước kế hoạch

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng là rà soát, chỉnh lý và số hóa hồ sơ đảng viên. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác bởi dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn là cơ sở thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ và đảng viên.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị, 100% hồ sơ đảng viên đã được số hóa. Ảnh: PV

Tại xã Đoài Phương, với sự chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác và huy động lực lượng hỗ trợ, việc rà soát, phân loại, chỉnh lý hồ sơ được triển khai đồng bộ. Đến nay, 2.050 hồ sơ đảng viên đã được số hóa, đạt 100%, hoàn thành trước kế hoạch của thành phố. Tỷ lệ làm sạch dữ liệu đảng viên đạt gần 100%, vượt chỉ tiêu 98% theo kế hoạch của Thành phố và Trung ương.

Cùng với số hóa hồ sơ, dữ liệu tiếp tục được cập nhật, chuẩn hóa trên các phần mềm quản lý; các thủ tục hành chính của Đảng từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử. Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử cũng tạo điều kiện để đảng viên tiếp cận thông tin, nghiên cứu tài liệu và thực hiện nhiệm vụ thuận tiện hơn.

Đảm bảo thông tin được quản lý thống nhất, đầy đủ và chính xác. Ảnh: PV

Theo ông Hà Việt Phong, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đoài Phương, số hóa hồ sơ không đơn thuần là chuyển tài liệu giấy sang dữ liệu điện tử mà quan trọng hơn là bảo đảm thông tin được quản lý thống nhất, đầy đủ và chính xác. Đây là nền tảng để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, xã tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu thường xuyên, gắn trách nhiệm của từng tổ chức đảng và cán bộ phụ trách với chất lượng thông tin. Qua đó, từng bước đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên.

Đưa tinh thần đổi mới vào từng chi bộ thôn, khu dân cư

Không chỉ trong công tác quản lý nội bộ, chuyển đổi số còn mở ra những phương thức mới trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Tại một số thôn dân cư, chi bộ chủ động định hướng xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội, đưa hoạt động của địa phương, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Các video tuyên truyền của trang facebook Thông tin thôn Cổ Đông thu hút hàng nghìn lượt người xem. Ảnh: PV

Điển hình là thôn Cổ Đông với kênh thông tin trên Facebook được duy trì thường xuyên. Chỉ sau hơn hai tháng hoạt động, trang đã thu hút trên 4.000 người theo dõi. Các tin, bài liên tục được cập nhật, phản ánh hoạt động của thôn, những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời lan tỏa các phong trào thi đua và hoạt động tại địa phương.

Điểm đáng chú ý là mô hình này không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một trang thông tin trên mạng xã hội mà còn có sự định hướng của chi bộ, sự tham gia của cán bộ thôn và tinh thần chủ động cập nhật nội dung. Nhờ đó, mạng xã hội trở thành kênh tuyên truyền gần gũi, giúp thông tin đến với người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ thôn trong đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý, sinh hoạt và công tác Đảng tại khu dân cư. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Chân Lý, Bí thư Chi bộ thôn Cổ Đông, việc ứng dụng mạng xã hội trong tuyên truyền xuất phát từ yêu cầu thực tế khi người dân ngày càng có thói quen tiếp cận thông tin qua các nền tảng số. Vì vậy, chi bộ xác định cần đổi mới cách thức truyền tải, lựa chọn những nội dung thiết thực, gần gũi với đời sống để thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Qua kênh thông tin này, các chủ trương, chính sách được phổ biến kịp thời, đồng thời ý kiến, kiến nghị của người dân cũng được tiếp nhận nhanh chóng hơn. Đây là cách làm góp phần phát huy vai trò của chi bộ trong định hướng thông tin ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và tăng cường gắn kết giữa tổ chức Đảng với nhân dân.

Không chỉ tại khu dân cư, chuyển đổi số còn được triển khai trong các trường học, gắn với công tác quản lý, điều hành và đổi mới hoạt động chuyên môn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi với phụ huynh, thông tin về các hoạt động giáo dục và kết nối nhà trường với gia đình đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động truyền thống. Đặc biệt, công nghệ số còn được đưa vào công tác xây dựng Đảng, từ đổi mới sinh hoạt chi bộ, số hóa tài liệu đến ứng dụng các nền tảng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Chuyển đổi số trong trường học không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường. Ảnh: PV

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đoài Phương Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, Đảng bộ nhà trường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới. Nhà trường đã triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, đưa dự thảo nghị quyết, tài liệu sinh hoạt chuyên đề lên nền tảng số để đảng viên chủ động nghiên cứu trước các buổi sinh hoạt; đồng thời số hóa nghị quyết, biên bản, báo cáo và tài liệu phục vụ công tác Đảng.

Từ công tác quản lý hồ sơ đảng viên, đổi mới tuyên truyền tại khu dân cư đến ứng dụng công nghệ trong trường học, chuyển đổi số ở Đoài Phương đang được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả và tạo sức lan tỏa lâu dài, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng.

Theo ông Hà Việt Phong, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đoài Phương, thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời đánh giá, nhân rộng những mô hình hiệu quả, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Quan trọng hơn, chuyển đổi số phải bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức, tư duy và phương pháp làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân làm thước đo.

Chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng không chỉ được đo bằng số lượng hồ sơ được số hóa hay các nền tảng công nghệ được đưa vào sử dụng, mà còn thể hiện ở sự chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ những việc làm cụ thể tại Đoài Phương, có thể thấy khi cấp ủy chủ động đổi mới, cán bộ, đảng viên tiên phong ứng dụng công nghệ và người dân tích cực tham gia, chuyển đổi số sẽ tạo ra những chuyển biến thực chất ngay từ cơ sở. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.