Số hóa hồ sơ gắn với đổi mới phương thức quản lý ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hải Châu kiểm tra, rà soát công tác chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Đưa chuyển đổi số đến từng tổ chức đảng và đảng viên

Chi bộ xóm Bắc Hồ, xã Quỳ Hợp có 159 đảng viên, trong đó nhiều người tuổi cao, hạn chế về công nghệ. Hồ sơ của một số đảng viên được kết nạp trước năm 1975 còn thiếu, nhất là quyết định kết nạp đảng. Đây là những khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số ở chi bộ.

Từ thực tế đó, cùng với sự hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” của các tổ công tác do Đảng ủy xã Quỳ Hợp thành lập, chi ủy và đảng viên trẻ trực tiếp tiếp cận và hướng dẫn đảng viên cao tuổi sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện các thao tác trên nền tảng số và thu, nộp đảng phí trực tuyến.

Cán bộ, công chức xã Quỳ Hợp về tận thôn, bản hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về Đảng trên nền tảng số. Ảnh: CSCC

Bí thư Chi bộ xóm Bắc Hồ Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ: Chỉ vài tháng trước, nhiều đảng viên chưa hình dung cụ thể những việc cần làm trong chuyển đổi số. Đến nay, chi bộ đã hoàn thành cài đặt và hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử cho 100% đảng viên.

Khó khăn ở Chi bộ xóm Bắc Hồ cũng là vấn đề chung tại xã Quỳ Hợp. Với 49 tổ chức đảng trực thuộc và 2.624 đảng viên, Đảng ủy xã thành lập 4 tổ số hóa hồ sơ, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn; đồng thời thành lập 4 tổ công tác hỗ trợ 20 tổ chức đảng khối nông thôn. Các tổ trực tiếp hướng dẫn rà soát, quét tài liệu, ký số, tải hồ sơ lên hệ thống; phối hợp đối chiếu, xác minh những trường hợp thiếu giấy tờ. Video hướng dẫn cũng được xây dựng, đăng tải để cán bộ, đảng viên thuận tiện theo dõi, thực hiện. Đến ngày 15/10/2026, Quỳ Hợp đã hoàn thành việc chỉnh lý, số hóa 100% hồ sơ đảng viên, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Quỳ Hợp theo dõi công tác chuyển đổi số trên hệ thống. Ảnh: Mai Hoa

Đối với việc rà soát, cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên hiện nay đã hoàn thành 100% dữ liệu tổ chức đảng, 40% dữ liệu đảng viên, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/11/2026, sớm hơn thời hạn chung của tỉnh 15 ngày.

Cùng với số hóa hồ sơ, các nghiệp vụ trên môi trường số được triển khai đồng bộ: 100% đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử; 100% chi bộ đăng ký sinh hoạt trên ứng dụng; tỷ lệ thu, nộp đảng phí qua hệ thống đạt 99,83%.

Cán bộ Ban xây dựng đảng hướng dẫn tải file lên phần mềm CSDL 4.0 cho chuyên viên. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Cao Trung Hoàng - Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Quỳ Hợp cho rằng: Chuyển đổi số đang góp phần đổi mới phương thức quản lý, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả xử lý công việc công khai, minh bạch. Khi hồ sơ được số hóa, dữ liệu cập nhật, cán bộ có thể tra cứu, đối chiếu thông tin nhanh hơn, phục vụ công tác quản lý đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng và giải quyết chế độ, chính sách.

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý

Ở xã Nghĩa Lâm, Đảng ủy xã triển khai số hóa hồ sơ gắn với rà soát, làm sạch dữ liệu đảng viên. Hiện tại, địa phương đã số hóa và đẩy lên hệ thống 91,3% hồ sơ đảng viên; tạo 26 tài khoản nhập dữ liệu cán bộ lên hệ thống.

Tại xã Hải Châu, chuyển đổi số được triển khai đồng thời trong quản lý dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính. Theo số liệu cập nhật, tỷ lệ thực hiện 4 thủ tục hành chính trên môi trường số đạt 99,6%; dữ liệu quản lý tổ chức đảng, đảng viên trên phần mềm 4.0 đạt 100%; 100% đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử và tỷ lệ số hóa hồ sơ đảng viên đạt 99,6%.

Cán bộ xã Hải Châu giám sát việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Mai Hoa

Một hướng triển khai khác tại xã Hải Châu là triển khai thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo tiêu chí KPI. Trong hai tháng 7 và 8/2026, cả 18 cán bộ, công chức thuộc ba đầu mối của Đảng ủy tham gia hệ thống; 571 nhiệm vụ, sản phẩm được cập nhật, trong đó 570 nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, đạt 99,8%.

Không riêng các xã Quỳ Hợp, Nghĩa Lâm, Hải Châu, công tác chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang được các cấp ủy Đảng trong tỉnh tập trung thực hiện theo ba kế hoạch trọng tâm: Chiến lược 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành; số hóa hồ sơ đảng viên; số hóa hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ.

Theo số liệu cập nhật của ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 21/10/2026, toàn tỉnh đã số hóa 169.259/206.828 hồ sơ đảng viên, đạt 81,84%.

Dữ liệu của 100% tổ chức đảng đã được chuẩn hóa; các cấp ủy tiếp tục rà soát, đối soát và đồng bộ dữ liệu đảng viên, phấn đấu tối thiểu 98% dữ liệu thuộc phạm vi quản lý được chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ trước ngày 30/11/2026.

Đối với hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành rà soát, chỉnh lý, số hóa bước đầu 583/583 bộ hồ sơ; số hóa 856 hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, cùng với số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử của Ban nhằm phục vụ lưu trữ và khai thác.

Các nền tảng số đang từng bước được đưa vào hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử trên phạm vi toàn tỉnh đạt trên 98,88%. Nghệ An là 1 trong 7 tỉnh, thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng. Hệ thống đã phát sinh hồ sơ thực tế đối với các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, thu nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú.

Thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung xây dựng, triển khai thí điểm phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức tại 9 cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc giao nhiệm vụ, cập nhật sản phẩm và theo dõi tiến độ trên phần mềm từng bước tạo cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công việc cụ thể, có minh chứng.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tìm hiểu về khả năng tiếp cận công nghệ số của đảng viên, nhân dân tại xã Anh Sơn Đông. Ảnh: Mai Hoa

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, hệ thống đánh giá theo mục tiêu và kết quả then chốt (OKR/KPI) đã được sử dụng trong đánh giá quý II và quý III/2026; hiện tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện để phục vụ đánh giá quý IV/2026. Cùng với đó, Ban tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, chuẩn hóa thông tin về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra và yêu cầu năng lực của từng vị trí, phục vụ bố trí, sử dụng cán bộ, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Triển khai chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng được gắn với chuẩn hóa nghiệp vụ, đổi mới phương thức quản lý, điều hành và đánh giá cán bộ. Bởi vậy, Ban đã ban hành bộ 62 quy trình nghiệp vụ thuộc 5 nhóm lĩnh vực; theo dõi 13 nhiệm vụ chuyển đổi số trên bảng quản lý tiến độ, xác định rõ đơn vị chủ trì, thời hạn, sản phẩm và minh chứng. Việc số hóa hồ sơ, làm sạch dữ liệu, triển khai thủ tục hành chính điện tử và thí điểm KPI được thực hiện đồng thời, từng bước tạo cơ sở để quản lý, điều hành và đánh giá công việc dựa trên dữ liệu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn vướng mắc do hồ sơ lịch sử thiếu, hư hỏng, thông tin chưa thống nhất; việc kết nối, đồng bộ phần mềm và điều kiện thực hiện ở cơ sở chưa đồng đều. Đánh giá KPI cũng cần tiếp tục hoàn thiện để phản ánh đúng chất lượng, tính chất phức tạp và đóng góp thực tế, nhất là với nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu, phối hợp.

Đây là những vấn đề Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định tiếp tục được quan tâm thời gian tới, đảm bảo hiệu quả của chuyển đổi số phải được đo bằng những chuyển biến thực chất trong hoạt động của ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Nâng cao chất lượng tham mưu, tăng hiệu lực quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc và bảo đảm công tác đánh giá cán bộ chính xác, khách quan, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ; không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật”. Đồng chí Lê Trường Giang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy