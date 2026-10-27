Số hóa hồ sơ đảng viên: Thái Nguyên trong nhóm dẫn đầu cả nước

Xã Phú Lương bố trí cán bộ có kinh nghiệm thực hiện việc số hóa hồ sơ đảng viên.

Tăng tốc hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên

Theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, đến ngày 22-10, Thái Nguyên đã số hóa 134.340/141.491 hồ sơ đảng viên, đạt 94,95%, xếp thứ hai toàn quốc, sau Thanh Hóa. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh tỉnh có số lượng đảng viên đông, khối lượng tài liệu lớn, nhiều hồ sơ được hình thành và lưu trữ qua nhiều thập kỷ.

Số hóa hồ sơ không đơn thuần là quét tài liệu giấy thành tệp điện tử. Mỗi bộ hồ sơ phải được rà soát, phân loại, chỉnh lý, đối chiếu và bổ sung thông tin còn thiếu trước khi cập nhật lên hệ thống.

Với những tài liệu cũ, thiếu thành phần hoặc thông tin chưa thống nhất, cán bộ phải kiên trì tìm kiếm, xác minh, bảo đảm dữ liệu chính xác, đáp ứng yêu cầu khai thác.

Thực hiện chiến dịch số hóa hồ sơ đảng viên trong 100 ngày đêm theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã sớm ban hành kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ theo phương châm “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Qua đó, từng nhiệm vụ được xác định cụ thể về người thực hiện, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm và kết quả đầu ra.

Chủ động từ cơ sở

Xã Phú Lạc tổ chức các đoàn công tác đi thu thập tài liệu còn thiếu phục vụ quá trình số hóa hồ sơ đảng viên.

Tại xã Phú Lạc, công tác số hóa bắt đầu từ việc rà soát, phân loại, chỉnh lý từng bộ hồ sơ. Đảng ủy xã thành lập các tổ công tác, huy động cán bộ cơ quan Đảng và giáo viên tham gia, đồng thời đầu tư máy quét phù hợp với những tài liệu cũ, giấy mỏng, dễ rách.

Khó khăn lớn nhất là một số hồ sơ đảng viên cao tuổi còn thiếu thông tin, được lưu trữ từ nhiều năm trước. Cán bộ phải tìm kiếm, đối chiếu tài liệu, có trường hợp trực tiếp gặp đảng viên để bổ sung thông tin.

Khi hệ thống mạng bị nghẽn vào ban ngày, các tổ công tác tranh thủ buổi tối cập nhật dữ liệu, làm việc cả ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ.

Theo thống kê cập nhật ngày 22-10, Đảng bộ xã Phú Lạc đã số hóa 745/772 hồ sơ, đạt 96,50%. Trước đó, địa phương từng hoàn thành 100% số hồ sơ theo danh mục được giao. Việc tiếp tục rà soát theo danh mục cập nhật đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng hồ sơ, đồng thời duy trì tiến độ thực hiện.

Tại xã Phú Lương, việc tập huấn nghiệp vụ, bố trí cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn và bổ sung thiết bị quét tài liệu đã góp phần tháo gỡ khó khăn. Sau hơn một tháng triển khai, địa phương hoàn thành số hóa hồ sơ theo kế hoạch được giao.

Bảo đảm chất lượng dữ liệu

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Kết quả đạt được trong thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên trước hết nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng với đó là sự vào cuộc, phối hợp của cấp ủy các cấp, đặc biệt là bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

Trong thời gian còn lại, tỉnh tiếp tục tập trung xử lý những hồ sơ thiếu thông tin, nhất là hồ sơ đảng viên mới chuyển từ dự bị sang chính thức; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch.

Khi được chuẩn hóa, xác thực và cập nhật đầy đủ, hồ sơ điện tử sẽ tạo thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi biến động đảng viên, tổng hợp báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Vì vậy, hiệu quả số hóa không chỉ thể hiện ở tỷ lệ hồ sơ hoàn thành mà còn ở chất lượng dữ liệu và khả năng khai thác, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

Với kết quả đạt được và sự chủ động từ cơ sở, Thái Nguyên đang tiến gần mục tiêu hoàn thành chiến dịch số hóa hồ sơ đảng viên. Nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm từng hồ sơ được số hóa chính xác, an toàn, tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.