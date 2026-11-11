Số hóa hàng nghìn tuyến đường, cầu, hầm, thúc đẩy chuyển đổi số ngành đường bộ

Hoàn thành chuẩn hóa 100% dữ liệu đường bộ trên quốc lộ

Theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành 14/15 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Bộ Xây dựng, đạt tỷ lệ hơn 93%. Nhiệm vụ còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Hàng nghìn tuyến đường, cầu, hầm trên quốc lộ đã được chuẩn hóa dữ liệu, góp phần xây dựng nền tảng số thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Một trong những kết quả nổi bật của Cục Đường bộ Việt Nam là hoàn thành chuẩn hóa, đối soát và làm sạch dữ liệu chuyên ngành đường bộ, tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông.

Cụ thể, Cục đã hoàn thành chuẩn hóa, đối soát và làm sạch 100% dữ liệu tuyến đường, cầu và hầm trên quốc lộ. Trong đó, dữ liệu tuyến đường bộ đạt 7.378/7.378 tuyến; dữ liệu cầu đường bộ đạt 11.699/11.699 cầu và dữ liệu hầm đường bộ đạt 34/34 hầm.

Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý, theo dõi và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin chuyên ngành.

Cùng với đó, Cục đã hoàn thành rà soát, bổ sung danh mục cơ sở dữ liệu cần xây dựng, hoàn thiện; tham gia góp ý Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu của Bộ Xây dựng.

Đối với nhiệm vụ đồng bộ dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Cục đã hoàn thành việc đồng bộ các thông tin liên quan đến giấy phép kinh doanh vận tải, giấy phép vận tải qua biên giới và chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu.

Những kết quả này góp phần từng bước hình thành hệ thống dữ liệu chuyên ngành đường bộ thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Không chỉ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, Cục Đường bộ Việt Nam còn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến phát triển nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, Cục đã xây dựng kế hoạch triển khai Nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung của Bộ Xây dựng, bảo đảm tích hợp và hoạt động đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đáng chú ý, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được kết nối với các cơ sở dữ liệu đã công bố và các cơ sở dữ liệu mới hoàn thành. Việc kết nối nhằm tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã có trong hệ thống.

Cục cũng đã hoàn thành lựa chọn các nhóm thủ tục hành chính có tần suất giao dịch cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và cấp xã để rà soát, tái thiết kế quy trình giải quyết. Qua đó, hướng tới loại bỏ các khâu xử lý song song giữa điện tử và thủ công, hạn chế tình trạng xác minh lặp lại.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ kết nối, giám sát an ninh mạng

Mặc dù đã hoàn thành 14/15 nhiệm vụ được giao, Cục Đường bộ Việt Nam vẫn còn một nhiệm vụ đang triển khai, liên quan đến kết nối các hệ thống thông tin quan trọng với đầu mối giám sát an ninh mạng 24/7 và chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Công an.

Hiện Cục đang thực hiện các thủ tục giám sát an ninh mạng đối với hệ thống cơ sở dữ liệu về đào tạo lái xe và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm An ninh mạng quốc gia.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đây là hệ thống thông tin cấp độ 3 nên cần thực hiện các thủ tục và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật liên quan. Cục cam kết hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/12/2026.

Việc kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các hệ thống dữ liệu chuyên ngành ngày càng được mở rộng, kết nối và khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo đảm hoạt động liên tục của hệ thống.

Do đó, bên cạnh yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn, quá trình kết nối cần bảo đảm các điều kiện về an toàn thông tin, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu theo quy định.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí, bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định, đồng thời tạo điều kiện duy trì đội ngũ nhân lực chuyên trách phục vụ công tác chuyển đổi số của ngành đường bộ.