Số hóa giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý giao thông

Tại một nút giao, khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, dòng phương tiện lần lượt dừng lại. Trong khi người tham gia giao thông tập trung quan sát tín hiệu, trên cao, những chiếc camera vẫn liên tục ghi nhận từng phương tiện, từng diễn biến trên mặt đường. Ở một vị trí khác, trong phòng điều hành, cán bộ cảnh sát giao thông có thể cùng lúc theo dõi hình ảnh từ nhiều tuyến đường, nút giao. Những phương tiện lưu thông, tình trạng giao thông hay tình huống bất thường đều được hệ thống ghi nhận, lưu trữ, tạo nguồn dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ. Nếu trước đây, lực lượng chức năng phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để quan sát, thì hệ thống camera giúp mở rộng đáng kể phạm vi giám sát. Những hành vi vi phạm xảy ra trong tầm quan sát của camera có thể được ghi nhận bằng hình ảnh, video, tạo căn cứ phục vụ xác minh, xử lý.

Hệ thống camera giám sát giao thông có thể phát hiện một số hành vi như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định, đi vào đường cấm.

Đại úy Nguyễn Quốc Ngọc, Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Hệ thống hiện có thể phát hiện một số hành vi như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định, đi vào đường cấm. Sau khi phát hiện vi phạm, hình ảnh và video được máy chủ tự động lưu lại. Cán bộ nghiệp vụ tiến hành trích xuất, lưu trữ để phục vụ quá trình làm việc, xác minh và thông báo vi phạm theo quy định. Người dân khi đến làm việc có thể được xem lại hình ảnh vi phạm; thông báo cũng được gửi theo quy định, đồng thời có thể được cập nhật trên ứng dụng VNeTraffic đối với người sử dụng ứng dụng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 1.549 trường hợp vi phạm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 378 trường hợp liên quan đến ô tô và 1.171 trường hợp liên quan đến mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu được phát hiện gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và chạy quá tốc độ quy định. Đằng sau những con số là sự thay đổi trong phương thức giám sát giao thông. Camera không còn đơn thuần là thiết bị ghi hình mà đang trở thành một phần trong quy trình quản lý dựa trên dữ liệu.

Anh Nông Văn Thắng, phường Thục Phán thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường trung tâm chia sẻ: việc có hệ thống camera giám sát cũng khiến người điều khiển phương tiện chủ động hơn trong chấp hành quy định. Khi biết các hành vi trên đường có thể được camera ghi nhận thì người lái xe sẽ có ý thức hơn, nhất là ở những nút giao có đèn tín hiệu. Tôi nghĩ mục đích cuối cùng không chỉ là xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là giúp mọi người hình thành thói quen chấp hành luật giao thông.

Một trong những giá trị lớn hơn của hệ thống camera nằm ở lượng dữ liệu được tạo ra trong quá trình vận hành. Tại những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, hình ảnh từ camera giúp lực lượng chức năng theo dõi diễn biến giao thông theo thời gian thực, nhận diện những thời điểm phương tiện tập trung đông, phát hiện tình huống bất thường và chủ động phương án xử lý.

Những hành vi vi phạm xảy ra trong tầm quan sát của camera có thể được ghi nhận bằng hình ảnh, video, tạo căn cứ phục vụ xác minh, xử lý.

Thượng tá Lý Minh Đức, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Hệ thống camera giúp theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông tại một số nút giao có lưu lượng phương tiện đông, phức tạp; đồng thời hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phản ứng nhanh, kịp thời trước những tình huống đột xuất xảy ra trên đường. Dữ liệu từ hệ thống còn có thể hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng giao thông thực tế. Như vậy, từ một hình ảnh ban đầu, dữ liệu có thể tiếp tục được khai thác cho nhiều mục đích: phát hiện và xử lý vi phạm, theo dõi tình hình, hỗ trợ xử lý sự cố, nghiên cứu tổ chức giao thông. Đây cũng là điểm đáng chú ý của chuyển đổi số trong quản lý giao thông. Dữ liệu không dừng lại ở việc được ghi nhận và lưu trữ, mà tiếp tục trở thành nguồn thông tin phục vụ phân tích, điều hành và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

Với người dân, sự thay đổi này có thể được cảm nhận ngay trên những tuyến đường hằng ngày. Chị Nông Thị Liễu, phường Thục Phán chia sẻ: Tôi nghĩ camera trước hết giúp mọi người tự giác hơn. Khi tham gia giao thông, nếu mình chấp hành đúng thì không có gì phải lo. Hệ thống hoạt động góp phần làm giao thông an toàn hơn.

Trong thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông không thể có mặt cùng lúc tại tất cả tuyến đường, nút giao, đặc biệt vào những khung giờ phương tiện tăng cao. Camera vì thế tạo thêm một phương thức giám sát từ xa, hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường. Khi phát hiện một tình huống bất thường, cán bộ có thể nhanh chóng xác định vị trí, theo dõi diễn biến và phối hợp xử lý. Sự kết hợp giữa con người và công nghệ tạo nên phương thức quản lý giao thông chủ động hơn.

Việc ứng dụng camera trong quản lý giao thông cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hạ tầng dữ liệu và khả năng kết nối. Muốn hình thành hệ thống giao thông thông minh, việc lắp đặt thêm camera mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là phải có hạ tầng đủ khả năng kết nối, quản lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu đồng bộ; đồng thời bảo đảm quy trình sử dụng dữ liệu phục vụ đúng mục đích quản lý nhà nước và xử lý vi phạm theo quy định.

Camera giám sát giao thông được lắp đặt tại nhiều tuyến phố, nút giao tại phường Thục Phán.

Theo Thượng tá Lý Minh Đức, trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ xây dựng phương án và đề xuất UBND tỉnh thành lập trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, bao gồm toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và các thành phần liên quan đến việc lắp đặt, vận hành, khai thác hệ thống trên phạm vi toàn tỉnh. Khi hệ thống được triển khai đồng bộ, một trong những mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào việc lực lượng cảnh sát giao thông phải thường xuyên có mặt trực tiếp tại các vị trí để giám sát, đồng thời tăng khả năng phát hiện và xử lý vi phạm bằng hình ảnh. Đối với người lái xe, điều này cũng đồng nghĩa với việc chấp hành quy định giao thông không chỉ được đặt ra khi nhìn thấy lực lượng chức năng trên đường. Mỗi hành vi tham gia giao thông đều có thể trở thành một phần của dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống.

Từ những chiếc camera trên đường đến phòng điều hành, từ hình ảnh được ghi nhận đến dữ liệu phục vụ xử lý, một chuỗi hoạt động đang cho thấy công nghệ số ngày càng tham gia sâu hơn vào công tác quản lý giao thông. Những con “mắt thần” trên đường vì thế không chỉ nhằm phát hiện và xử lý vi phạm. Xa hơn, đó là một phần trong quá trình chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa vào sự hiện diện trực tiếp sang quản lý dựa trên dữ liệu; hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, trật tự và văn minh hơn.