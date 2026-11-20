Đoàn giám sát của tỉnh kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu HIV/AIDS tại xã Mường Phăng.

Tại xã Mường Pồn, công tác rà soát dữ liệu trên hệ thống HIV-INFO (hệ thống quản lý dữ liệu người nhiễm HIV/AIDS) được triển khai đối với 7 trong tổng số 88 người nhiễm HIV còn sống đang được quản lý. Sau hơn 2 tuần triển khai, Trạm Y tế xã đã hoàn thành xác minh cả 7 trường hợp. Tuy nhiên, 4 trường hợp chưa xác định được thông tin cụ thể, cần tiếp tục theo dõi, làm rõ.

Cử nhân y tế công cộng Tòng Thị Ngân, phụ trách chuyên môn Trạm Y tế xã Mường Pồn cho biết: Quá trình rà soát giúp cán bộ y tế đối chiếu hồ sơ với tình hình thực tế, nhận diện những thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác để kịp thời điều chỉnh. Nhờ đó, việc theo dõi các trường hợp thuộc diện quản lý và phối hợp chăm sóc, điều trị thuận lợi hơn.

Với 46 người nhiễm HIV còn sống đang được quản lý, xã Sam Mứn có 13 trường hợp thuộc diện xác minh và đã hoàn thành rà soát toàn bộ. Kết quả cho thấy 4 trường hợp không có thực tế tại địa bàn, 2 trường hợp chưa xác định được thông tin. Việc làm rõ từng hồ sơ giúp trạm phân biệt những trường hợp không còn thực tế với các trường hợp cần tiếp tục xác minh.

Ở xã Pu Nhi, 6 trường hợp được giao rà soát cũng đã hoàn thành xác minh, trong đó 3 trường hợp không có thực tế tại địa bàn. Theo Cử nhân y tế công cộng Trương Thị Lan Anh, cán bộ Trạm Y tế xã Pu Nhi, nhiều hồ sơ cần được đối chiếu kỹ do người nhiễm thay đổi nơi cư trú, mất liên lạc hoặc thiếu thông tin định danh. Sau rà soát, cán bộ y tế có căn cứ cập nhật tình trạng từng trường hợp, đồng thời xác định những hồ sơ cần tiếp tục theo dõi, bổ sung thông tin.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trao đổi, xác minh thông tin với người nhiễm HIV.

Từ ngày 24/7 đến 30/9/2026, tỉnh Điện Biên triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu HIV/AIDS với sự tham gia của 44 trạm y tế xã, phường và 11 cơ sở điều trị HIV/AIDS. Chiến dịch tập trung rà soát, đối chiếu thông tin trên hai hệ thống HIV-INFO và HMED (hệ thống quản lý dữ liệu người điều trị ARV), xử lý các hồ sơ thiếu thông tin định danh, sai lệch hoặc trùng lặp.

Trên hệ thống HIV-INFO, tại 37 xã, phường, toàn bộ 418/418 trường hợp được giao rà soát đã hoàn thành xác minh, xử lý nghiệp vụ, đạt 100%. Trước đó, 7 xã đã rà soát 38 trường hợp. Như vậy, toàn tỉnh đã rà soát 456 trường hợp trên hệ thống này. Trong số 384 hồ sơ thiếu hoặc sai thông tin định danh căn cước công dân/chứng minh nhân dân, có 222 hồ sơ đã được bổ sung, xử lý; 162 hồ sơ còn thiếu thông tin được xác minh, phân loại và chuyển trạng thái quản lý phù hợp. Ngoài ra, 41 hồ sơ trùng lặp trong cùng hệ thống và 34 hồ sơ thiếu hoặc sai thông tin hành chính, cư trú đã được xử lý.

Đối với hệ thống HMED, trong tổng số 3.016 người đang điều trị tại 11 cơ sở, có 439 trường hợp thuộc diện rà soát. Toàn bộ số trường hợp này đã được rà soát, hoàn thành xử lý, đạt 100%. Trong đó, 439 hồ sơ thiếu hoặc sai thông tin định danh được xử lý, 7 hồ sơ trùng lặp trong cùng hệ thống được phát hiện và giải quyết. Kết quả góp phần hoàn thiện thông tin người bệnh, hỗ trợ các cơ sở y tế tra cứu, theo dõi quá trình điều trị ARV.

Cùng với rà soát trên hai hệ thống, ngành Y tế phối hợp với lực lượng Công an xác minh những trường hợp chưa thể làm rõ tại địa bàn. Trong 202 trường hợp do trạm y tế xã chuyển lên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác minh được 31 trường hợp trên dữ liệu tuyến tỉnh; 171 trường hợp tiếp tục được gửi Cục Phòng bệnh đối chiếu trên dữ liệu điều trị toàn quốc, trong đó xác minh được thêm 9 trường hợp. Việc khai thác, đối chiếu nhiều nguồn thông tin góp phần bổ sung căn cứ xử lý hồ sơ, nhất là những trường hợp thiếu thông tin định danh, thay đổi nơi cư trú hoặc mất liên lạc.

Cán bộ Trạm Y tế xã Sam Mứn đối chiếu, cập nhật thông tin trên hệ thống HIV-INFO.

Theo ông Đoàn Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chiến dịch đã giúp ngành Y tế rà soát, phân loại tình trạng từng trường hợp, bổ sung thông tin còn thiếu và xử lý hồ sơ trùng lặp, góp phần nâng cao độ chính xác của dữ liệu. Đây là cơ sở để các cơ sở y tế nắm chắc tình trạng người bệnh, phối hợp quản lý và theo dõi điều trị, hạn chế bỏ sót trường hợp.

Tuy nhiên, kết quả đạt được mới là bước đầu, bởi quá trình chuẩn hóa dữ liệu vẫn còn những vướng mắc. Hai hệ thống HIV-INFO và HMED chưa kết nối đồng bộ nên việc đối chiếu, cập nhật thông tin còn hạn chế. Một số hồ sơ thiếu dữ liệu định danh; người nhiễm thay đổi nơi cư trú, mất liên lạc hoặc chưa thể xác minh tại địa bàn. Trong khi đó, cán bộ y tế cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ rà soát và bổ sung thông tin.

Từ thực tế đó, việc tiếp tục hoàn thiện, kết nối các hệ thống và duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên có ý nghĩa quan trọng. Khi thông tin được chuẩn hóa, thống nhất và phản ánh đúng tình hình thực tế, ngành Y tế sẽ có cơ sở quản lý người nhiễm HIV chính xác hơn, theo dõi sát quá trình điều trị, góp phần duy trì chăm sóc liên tục cho người bệnh.