Số hóa dữ liệu đất đai, giảm gần 59% chi phí thủ tục

Minh bạch thông tin, thuận lợi cho người dân

Tại xã Tống Sơn, việc rà soát, cập nhật thông tin đất đai được triển khai với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, cán bộ chuyên môn và người dân. Thông tin về thửa đất, chủ sử dụng, vị trí và hồ sơ pháp lý được đối soát, bổ sung nhằm bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo điều kiện khai thác hiệu quả trên môi trường số.

Ông Lê Nguyên Vương, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Tống Sơn, cho biết: “Địa phương đã tập trung cập nhật dữ liệu đất đai, đạt gần 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Qua triển khai, thông tin về thửa đất, chủ sử dụng và vị trí được chuẩn hóa, công khai, minh bạch hơn, hỗ trợ người dân tra cứu, thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, dữ liệu cần tiếp tục được cập nhật thường xuyên để bảo đảm tính chính xác khi phát sinh biến động”.

Cán bộ xã Tống Sơn cập nhật dữ liệu đất đai thường xuyên để bảo đảm tính chính xác khi thửa đất có giao dịch biến động.

Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu, xã Tống Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân cung cấp, đối soát giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, nhất là những trường hợp có biến động nhưng chưa được cập nhật đầy đủ. Sự phối hợp của người dân giúp cơ quan chuyên môn kịp thời phát hiện, bổ sung thông tin còn thiếu, xử lý sai lệch và nâng cao chất lượng dữ liệu.

Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Hà Tân, xã Tống Sơn, chia sẻ: “Khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, ban đầu tôi còn bỡ ngỡ với việc nhập dữ liệu trên hệ thống. Được cán bộ hướng dẫn, tôi đã cơ bản biết cách đăng nhập và thực hiện hồ sơ trên mạng. Sau này, việc tra cứu thông tin sẽ thuận tiện hơn, có thể tra cứu ở bất cứ đâu mà không phải lúc nào cũng mang theo giấy tờ”.

Số hóa thủ tục đất đai giúp người dân tra cứu dễ dàng mọi lúc, mọi nơi.

Nâng thứ hạng, giảm chi phí tuân thủ

Đến nay, thứ hạng đồng bộ thửa đất nhóm 1 của Thanh Hóa tăng từ vị trí thứ 33 lên thứ 20 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố.

Theo kết quả đánh giá, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục từ hơn 16 giờ xuống còn 7 giờ. Chi phí tuân thủ giảm gần 59%, dự kiến tiết kiệm hơn 145 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp.

Những kết quả này cho thấy giá trị thiết thực của dữ liệu số đối với cải cách hành chính. Người dân có thể giảm thời gian đi lại, hạn chế việc bổ sung giấy tờ; cơ quan chuyên môn thuận lợi hơn trong kiểm tra, đối chiếu thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, để phát huy giá trị dữ liệu, việc cập nhật phải gắn với xử lý những hồ sơ còn thiếu thông tin, sai lệch hoặc chưa đủ căn cứ pháp lý.

Tại xã Lam Sơn, địa phương đang phân loại các hồ sơ còn vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp. Ông Trần Văn Hoàng, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Lam Sơn, cho biết: “Những trường hợp có thể bổ sung ngay thì hướng dẫn người dân hoàn thiện; những trường hợp cần đối soát thì phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền để người dân phối hợp cung cấp hồ sơ, thông tin, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và cập nhật dữ liệu”.

Cán bộ xã Lam Sơn phân loại hồ sơ còn vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp

Việc phân loại hồ sơ theo từng nhóm giúp địa phương tập trung nguồn lực xử lý những trường hợp cần bổ sung, xác minh, bảo đảm dữ liệu sau khi đồng bộ có thể khai thác trong thực tế. Đây cũng là yêu cầu quan trọng để tránh tình trạng hoàn thành về số lượng nhưng chất lượng thông tin chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Duy trì dữ liệu “sống”, nâng cao chất lượng phục vụ

Đất đai là lĩnh vực thường xuyên phát sinh biến động về chủ sử dụng, diện tích, mục đích sử dụng và tình trạng pháp lý. Vì vậy, hoàn thành chiến dịch cao điểm mới là bước khởi đầu; việc cập nhật, đối soát và làm sạch dữ liệu cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Thanh Hóa xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong rà soát, đối chiếu, phát hiện sai lệch, nâng cao chất lượng dữ liệu. Hiện nay, đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026 đến hết quý III/2027 đã được phê duyệt. Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư 2.430 tỷ đồng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm VNLIS.

Kết quả sau 3 tháng triển khai chiến dịch, đã tạo động lực để Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”. Từ nền tảng dữ liệu được chuẩn hóa, Thanh Hóa hướng tới đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí xã hội và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.