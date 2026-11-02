Số hóa dữ liệu, “chặn” sai phạm về đất đai
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai, khóa XVI, trong bối cảnh Hà Nội và cả nước đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai. Đây không chỉ là yêu cầu chuyển đổi số mà còn là giải pháp quan trọng để minh bạch hóa thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn sai phạm trong lĩnh vực đất đai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/so-hoa-du-lieu-chan-sai-pham-ve-dat-dai-246261102162441835.htm