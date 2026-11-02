Số hóa dữ liệu, “chặn” sai phạm về đất đai

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Lào Cai có chiều dài trên 143km, đi qua địa bàn 12 xã, phường, với 9 ga, trong đó ga Lào Cai là ga lập tàu. Đến nay diện tích đất cần phải giải phóng mặt bằng theo quy mô đường đôi là gần 830 ha.