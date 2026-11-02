Số hóa địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ

Công trình số hóa địa chỉ đỏ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông) góp phần đưa công nghệ số vào công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Những công trình số

Công tác chuyển đổi số không chỉ được ứng dụng trong quản lý hành chính, sản xuất, kinh doanh mà còn từng bước đi vào các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục truyền thống và đền ơn đáp nghĩa.

Trong đó, số hóa nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ là một hướng đi thiết thực, góp phần lưu giữ thông tin lịch sử, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ và người dân tiếp cận những giá trị tri ân bằng phương thức hiện đại.

Tại xã Hòa Tiến, xuất phát từ mong muốn ứng dụng công nghệ vào công tác đền ơn đáp nghĩa, Chi đoàn thôn Yến Nê Đông xây dựng ý tưởng “Số hóa bản đồ Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến”.

Mô hình hướng đến việc số hóa thông tin và xác định vị trí từng phần mộ liệt sĩ trên bản đồ điện tử, giúp người dân, thân nhân liệt sĩ thuận tiện tra cứu, tìm kiếm khi đến thăm viếng.

Anh Trần Đình Nhật Hồng, Bí thư Chi đoàn thôn Yến Nê Đông cho biết, thông qua việc ứng dụng công nghệ số, đoàn viên thanh niên mong muốn góp phần giải quyết những khó khăn trong tìm kiếm thông tin, xác định vị trí phần mộ tại nghĩa trang.

Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, người dân có thể sử dụng thiết bị điện thoại để tra cứu, nhanh chóng xác định vị trí phần mộ cần tìm, thay vì mất nhiều thời gian tìm kiếm trực tiếp. Bản đồ số còn hướng đến lưu giữ thông tin về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo anh Nguyễn Đình Thịnh, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến, đây là ý tưởng có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thời gian tới, Đoàn xã sẽ đề xuất kinh phí, phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai mô hình. Qua đó, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong ứng dụng công nghệ, đồng thời tạo thêm một hình thức tri ân thiết thực đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nếu mô hình tại xã Hòa Tiến đang được nghiên cứu, đề xuất triển khai thì ở phường Điện Bàn Đông, việc ứng dụng công nghệ số vào giới thiệu các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ đã được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực.

Đoàn phường Điện Bàn Đông triển khai mô hình “Ứng dụng chuyển đổi số trong số hóa địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc và Khu di tích lịch sử Giếng Nhà Nhì.

Trong đó, việc ứng dụng mã QR giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về lịch sử hình thành, ý nghĩa và những giá trị lịch sử của từng địa điểm. Đây cũng là cách đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp nội dung giáo dục truyền thống trở nên trực quan, sinh động và thuận tiện hơn.

Số hóa bản đồ nghĩa trang liệt sĩ góp phần lưu giữ thông tin liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân thuận tiện tìm kiếm, thăm viếng phần mộ. Ảnh: ĐVCC

Gìn giữ ký ức lịch sử

Điểm chung của mô hình số hóa nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ là không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài, gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và đổi mới cách giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chị Ngô Thị Tú Trinh, Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Đông cho biết, việc tìm kiếm phần mộ liệt sĩ tại những nghĩa trang có số lượng mộ lớn đôi khi gặp khó khăn, nhất là đối với thân nhân ở xa, không thường xuyên có điều kiện đến thăm viếng. Nhiều thông tin về liệt sĩ, lịch sử di tích còn được lưu giữ bằng hồ sơ giấy hoặc hình thức giới thiệu truyền thống.

Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ định vị và ứng dụng mã QR sẽ góp phần bổ sung phương thức lưu trữ, khai thác thông tin, tạo thuận lợi cho người dân.

Theo chị Tú Trinh, để các mô hình phát huy hiệu quả, dữ liệu số cần được xây dựng đầy đủ, chính xác và có sự kiểm chứng.

Đối với nghĩa trang liệt sĩ, thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị, ngày hy sinh và vị trí phần mộ cần được rà soát, đối chiếu với hồ sơ quản lý, tránh sai sót trong quá trình cập nhật. Công tác quản lý, bảo mật và thường xuyên bổ sung dữ liệu cũng cần được quan tâm để bảo đảm thông tin được duy trì lâu dài.

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, trong những năm qua, Thành đoàn luôn quan tâm chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đền ơn đáp nghĩa.

Nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động xây dựng các công trình, phần việc thanh niên gắn với số hóa địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ thông qua việc xây dựng mã QR, số hóa tư liệu, hình ảnh và thông tin giới thiệu về các địa danh lịch sử.

Các mô hình không chỉ góp phần lưu giữ tư liệu lịch sử mà còn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đổi mới phương thức giáo dục truyền thống và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.