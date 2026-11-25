Thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương Đà Lạt là điểm đến đầu tiên của du khách khi đến với vùng đất này.

Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2028 hoàn thành số hóa toàn bộ di tích đã được xếp hạng, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu di sản thống nhất, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Theo Kế hoạch số 20851/KH-UBND ngày 24/11/2026 của UBND tỉnh, phạm vi triển khai bao gồm toàn bộ di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên nền tảng công nghệ số thống nhất, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ với Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa.

Theo thống kê đến đầu tháng 10/2026, Lâm Đồng có 149 di tích được xếp hạng, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 59 di tích quốc gia và 87 di tích cấp tỉnh. Hệ thống di sản phân bố trên địa bàn rộng, gắn với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Nhiều địa danh nổi tiếng đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn như hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, núi Lang Biang, thác Pongour, thác Datanla, cùng các di tích khảo cổ, lịch sử có giá trị như Cát Tiên, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để tỉnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái.

Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản của tỉnh đã có những kết quả bước đầu. Giai đoạn 2021-2025, Lâm Đồng đã số hóa 5.493 hiện vật; xây dựng 450 mã QR giới thiệu hiện vật tại Bảo tàng tỉnh, 156 mã QR tại Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên và 100 mã QR tại Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Những kết quả này tạo nền tảng để tỉnh mở rộng số hóa, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu di sản đồng bộ trên toàn địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu, trong năm 2027, tỉnh tập trung rà soát, kiểm kê, phân loại và chuẩn hóa danh mục tài nguyên cần số hóa; đánh giá hiện trạng hồ sơ lưu trữ, tư liệu hình ảnh, phim, bản vẽ và hạ tầng công nghệ tại các di tích. Đồng thời, tỉnh thống nhất bộ tiêu chí kỹ thuật, mã định danh và quy trình quản lý thông tin di sản số hóa áp dụng chung trên toàn tỉnh.

Trong năm 2028, tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu số hóa di tích, danh lam thắng cảnh, có khả năng lưu trữ đa phương tiện gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và dữ liệu 3D. Việc số hóa không chỉ dừng ở chuyển đổi hồ sơ, tư liệu giấy sang dạng điện tử mà còn ứng dụng công nghệ quét laser, thiết bị bay không người lái, chụp ảnh 360 độ để ghi nhận địa hình, cảnh quan, công trình và các hạng mục gắn với di tích; xây dựng mô hình số 3D phục vụ lưu trữ, nghiên cứu và tham quan ảo.

Đáng chú ý, các di tích quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia sẽ được lắp đặt biển giới thiệu có mã QR liên kết với cơ sở dữ liệu chính thống của tỉnh, giúp người dân, du khách thuận tiện tra cứu thông tin. Dữ liệu tọa độ địa lý và nội dung thuyết minh được tích hợp lên bản đồ số, ứng dụng du lịch thông minh và ứng dụng công dân số của tỉnh. Đối với một số danh lam thắng cảnh trọng điểm, tỉnh nghiên cứu thí điểm xây dựng không gian tương tác ảo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và phòng trưng bày ảo nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai, chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu và nội dung thuyết minh di tích; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức khảo sát, thu thập, chuẩn hóa thông tin. Các ngành chức năng có trách nhiệm hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối dữ liệu, bố trí kinh phí, cung cấp dữ liệu nền địa lý và bảo đảm an toàn thông tin.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Di tích kiến trúc lịch sử Dinh 1 Đà Lạt cổ kính đã được số hóa để quản lý.

Việc số hóa toàn bộ di tích, danh lam thắng cảnh được kỳ vọng tạo chuyển biến trong phương thức quản lý, bảo tồn di sản, khắc phục tình trạng tư liệu phân tán, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên trên môi trường số. Qua đó, tỉnh khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên di sản, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Lâm Đồng.