Số hóa di sản văn hóa, động lực phát triển kinh tế Thủ đô
Tại Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá và khai thác giá trị di sản đang từng bước tạo nên những chuyển động mới. Không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, số hóa di sản còn mở ra dư địa phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp văn hóa, trở thành một nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/so-hoa-di-san-van-hoa-dong-luc-phat-trien-kinh-te-thu-do-246261128162924902.htm