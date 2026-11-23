Triển lãm “Chu Du” tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 giới thiệu quy trình số hóa di sản thông qua hệ thống pano và mô hình vật lý trực quan. Ảnh: BTC.

Tạo nội dung số hoàn chỉnh

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) trong dự án “Chu Du” tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13/11 đến 28/11/2026 không chỉ mang đến trải nghiệm di sản độc đáo mà còn minh chứng cho tinh thần của thế hệ trẻ trong hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trước đó, tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra trong 16 ngày với hơn 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong nước, quốc tế. Trong bức tranh chung đó, “Chu Du” tạo điểm nhấn nhờ cách tiếp cận mang tính hệ thống. Thay vì chỉ giới thiệu một sản phẩm hoàn chỉnh, nhóm tác giả công bố toàn bộ quy trình chuyển hóa tư liệu văn hóa thành một sản phẩm nội dung số hoàn chỉnh.

Giá trị cốt lõi của công nghệ VR là tạo ra cảm giác “hiện diện”, giúp người trải nghiệm tiếp nhận thông tin qua hành vi khám phá chủ động, đồng thời đóng vai trò là công cụ du lịch ảo (virtual tourism) quảng bá điểm đến cho công chúng ở xa.

Tương tự, cũng trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Công ty Tem Bưu chính phối hợp cùng Công ty TNHH Công nghệ Holomia tổ chức triển lãm tương tác mang tên “Ngàn năm kinh kỳ qua lăng kính tem số” tại 75 Đinh Tiên Hoàng.

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở sự kết hợp giữa những giá trị truyền thống của tem bưu chính với công nghệ thực tế hỗn hợp (MR - Mixed Reality). Theo đó, những tư liệu lịch sử, mẫu tem tiêu biểu về Thủ đô được số hóa 3D, tạo nên các lớp nội dung ảo xuất hiện ngay trong không gian thực. Qua kính MR, người xem có thể tương tác với những vật thể, hình ảnh và câu chuyện lịch sử: từ thời An Dương Vương xây thành Cổ Loa, sự kiện Vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô (1010), ngày Giải phóng Thủ đô (1954) cho đến diện mạo một Hà Nội hiện đại - “Thành phố Sáng tạo” trong mạng lưới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Theo ông Nguyễn Quang Hải, Phó Tổng giám đốc VietnamPost, tem bưu chính không chỉ lưu giữ lịch sử, văn hóa, kiến trúc mà còn là một sản phẩm văn hóa cần được phát huy trong đời sống hiện đại. Việc kết hợp tem với công nghệ MR nhằm “làm mới cách công chúng tiếp cận với tem bưu chính”, để mỗi con tem không chỉ được ngắm nhìn mà còn trở thành một trải nghiệm khám phá.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Kết nối và chia sẻ tri thức về di sản

Tại hội thảo “Kỹ thuật và công nghệ ứng dụng bảo tồn di sản văn hóa trong kỷ nguyên chuyển đổi số” mới đây, TS Phạm Thị Khánh Ngân, Cục Di sản văn hóa, cho biết, Việt Nam hiện có 39 di sản được UNESCO ghi danh, 149 di tích quốc gia đặc biệt, 3.688 di tích quốc gia, 735 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia, hơn 4 triệu hiện vật đang lưu giữ tại 177 bảo tàng...

Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là phải tìm được phương thức bảo tồn phù hợp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận và khai thác nguồn tài nguyên này. Số hóa, vì thế, ngoài chuyển tư liệu từ dạng vật lý sang dữ liệu điện tử, còn là quá trình tạo lập một hạ tầng thông tin có khả năng hệ thống hóa, kết nối và chia sẻ tri thức về di sản.

TS Vũ Diệu Trung, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng: Khi được chuẩn hóa, kết nối và mở rộng khả năng tiếp cận, dữ liệu di sản có thể khơi mở nhiều hướng khai thác trong các ngành công nghiệp văn hóa. Từ hồ sơ di tích, bộ sưu tập hiện vật đến tư liệu về phong tục, nghề truyền thống, các tổ chức, doanh nghiệp và nghệ sĩ có thể phát triển thành nội dung số, sản phẩm thiết kế, phim ảnh, trò chơi, chương trình biểu diễn, triển lãm tương tác hay những hành trình du lịch chuyên đề. Qua quá trình đó, giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, tạo thêm giá trị kinh tế và mở rộng sự hiện diện của di sản trong đời sống đương đại.

Theo ông, cần chuyển từ tư duy số hóa để lưu trữ sang số hóa để phát triển và tạo giá trị, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ tham gia công nghiệp văn hóa. Qua đó, dữ liệu di sản vượt ra khỏi phạm vi tư liệu lưu giữ, trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sáng tạo.

Thực tiễn thời gian qua cũng cho thấy, số hóa di sản không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, góp phần đưa di sản “sống” trong đời sống hiện đại.

Đẩy mạnh tư liệu hóa không gian văn hóa và nghi lễ

Theo ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam: Bên cạnh việc số hóa các thực hành di sản văn hóa phi vật thể, UNESCO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tư liệu hóa kỹ thuật số các không gian văn hóa và nghi lễ, di sản kiến ​​trúc, cảnh quan văn hóa cùng các yếu tố liên quan như hiện vật, không gian âm thanh, hình ảnh, nghi thức và bối cảnh trình diễn. Cách tiếp cận toàn diện này giúp nắm bắt trọn vẹn hệ sinh thái văn hóa, ngăn chặn việc tách rời các thực hành văn hóa khỏi bối cảnh và ý nghĩa nguyên bản, đồng thời cho phép thể hiện, nghiên cứu và ứng dụng giáo dục trong môi trường số một cách ý nghĩa, xác thực và phù hợp với bối cảnh thực tế.