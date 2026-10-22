Số hóa đất đai: Gỡ nút thắt hồ sơ để quản lý minh bạch

Tập trung xử lý phần dữ liệu khó nhất

Sáng 22/10, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Tọa đàm “Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả”. Các đại biểu tập trung trao đổi về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và số hóa dữ liệu, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và được các đại biểu tập trung thảo luận tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra.

Tiến sĩ, Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng ban biên tập An ninh Thủ đô, cho biết tọa đàm diễn ra khi đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế và số hóa toàn diện dữ liệu quản lý. Những quy định mới hướng tới hiện đại hóa, công khai công tác đăng ký đất đai, tạo hành lang pháp lý chuyển từ hồ sơ địa chính giấy sang cơ sở dữ liệu số. Đăng ký đất đai trên môi trường điện tử là yêu cầu tất yếu.

Một nhiệm vụ đang được triển khai là đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID. Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thực hiện công việc này.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công nghệ số (Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hơn 22 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đồng bộ sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Hai cơ quan cũng hoàn thành việc hiển thị các giấy chứng nhận đã đồng bộ trên VNeID. Theo ông Vũ, dữ liệu được đưa lên ứng dụng đã làm sạch, đối soát và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có giá trị pháp lý, được sử dụng tương đương bản giấy, tương tự giấy phép lái xe tích hợp trên VNeID.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, quá trình đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn gặp khó khăn như giấy chứng nhận cũ có thể ghi số chứng minh nhân dân 9 số hoặc thiếu thông tin nhân thân, nên phải đối soát với số định danh cá nhân. Chất lượng dữ liệu tại một số địa phương chưa đồng đều, một số thửa đất của tổ chức thiếu mã định danh. Khối lượng lớn cũng đòi hỏi đường truyền và năng lực tiếp nhận giữa các hệ thống ổn định.

“Cả nước có khoảng 104,8 triệu thửa đất. Đến nay, đã có hơn 68,6 triệu thửa (khoảng 65%) được xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý trên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS) và còn khoảng 36 triệu thửa phải tiếp tục xây dựng. Phần còn lại này là phần khó nhất ”, ông Nguyễn Ngọc Vũ cho hay.

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai (Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại tọa đàm.

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai (Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, sau Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an ký Kế hoạch liên ngành số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026. Các bộ, ngành và địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu.

Đến nay, khoảng 68,6 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và đồng bộ về Trung ương. Trong đó, hơn 52,8 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, tăng gần 29 triệu thửa so với cuối tháng 3/2026. Số thửa cần làm giàu, làm sạch và bổ sung thông tin đã giảm khoảng 60%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đồng bộ gần 40 triệu thửa đất đạt chuẩn sang Trung tâm dữ liệu quốc gia, trung bình hơn hai triệu thửa mỗi ngày. Hải Phòng, Quảng Trị, Nghệ An và Thái Nguyên có kết quả nổi bật. Tại Hà Nội, số thửa đạt chuẩn tăng từ khoảng 710.000 lên gần 2,29 triệu thửa đất.

Giải quyết các thủ tục đất đai trên môi trường số nhanh chóng, minh bạch

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội cho biết, TP. Hà Nội hiện có hơn 4,8 triệu bản ghi cần làm sạch và đồng bộ. Khối lượng lớn, thời gian gấp tạo áp lực cao cho lực lượng thực hiện. Nhiều bản ghi thiếu thông tin tra cứu; chủ sử dụng đất vắng mặt, đã chết hoặc là công dân tỉnh khác, không có thông tin liên lạc.

Sau chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tham mưu triển khai Chiến dịch 45 ngày cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các sở, ngành và UBND cấp xã được yêu cầu rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu đúng tiến độ, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, đồng thời bảo mật thông tin và bảo đảm an ninh mạng.

Công an TP. Hà Nội đã phối hợp tổ chức 6 đợt rà soát, đối soát, xác thực, định danh thông tin chủ sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cập nhật mã định danh cá nhân đối với công dân và mã định danh của tổ chức. Ở cấp xã, lực lượng công an phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực và tham gia các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc.

Tính đến ngày 21/10/2026, lực lượng Công an TP. Hà Nội đã phối hợp xác minh 4.568.100 bản ghi trong tổng số 4.804.093 bản ghi cần xác minh, đạt 95,1%. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng thửa đất đạt Nhóm 1, theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, ở mức cao nhất cả nước.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu, người dân và doanh nghiệp sẽ thụ hưởng những lợi ích rất thiết thực. Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như sang tên, cấp đổi, thế chấp, giao dịch... sẽ không phải kê khai lại thông tin hoặc xuất trình, nộp thêm các giấy tờ nhân thân đã có trong cơ sở dữ liệu số.

Việc thực hiện dịch vụ công toàn trình trên môi trường điện tử cho phép giải quyết các thủ tục đất đai hoàn toàn trên môi trường điện tử nhanh chóng, minh bạch, giảm thời gian đi lại và chi phí tuân thủ cho người dân. Thông qua việc kết nối dữ liệu qua ứng dụng iHanoi và VNeID, người dân có thể chủ động rà soát, kiểm tra, đối soát thông tin thửa đất của mình, kịp thời phản ánh thông tin để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản.

Ông Đào Đức Mẫn, Phó trưởng Phòng Thống kê, Kiểm kê và Thông tin đất đai (Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, kế hoạch những tháng cuối năm 2026 là làm sạch hơn 15,2 triệu thửa đã có dữ liệu và xây dựng mới khoảng 3,4 triệu thửa. Năm 2027, nhiệm vụ tập trung đo đạc, xây dựng dữ liệu cho khoảng 34,8 triệu thửa còn lại.