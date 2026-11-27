Từ giám sát chọn mẫu đến giám sát toàn diện

NHNN Chi nhánh Khu vực 8 hiện quản lý 126 QTDND hoạt động trên địa bàn 3 tỉnh Nghệ An (59 quỹ), Hà Tĩnh (32 quỹ) và Quảng Trị (35 quỹ), đứng thứ ba cả nước về số lượng QTDND. Ngoài ra, Chi nhánh còn thực hiện giám sát 6 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô và 6 chương trình tài chính vi mô. Trong khi đó, bộ phận giám sát chỉ có 16 cán bộ, đặt ra không ít thách thức trong việc bảo đảm chất lượng lẫn tiến độ công việc.

Theo ông Trần Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý giám sát 2, NHNN Chi nhánh Khu vực 8, công tác giám sát an toàn vi mô được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, là “kênh” quan trọng giúp phát hiện sớm những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của các QTDND.

Tuy nhiên, với phương thức truyền thống, để giám sát một quỹ, cán bộ phải tải khoảng 25 biểu dữ liệu từ hệ thống thông tin giám sát, sau đó thực hiện hàng loạt thao tác ghép nối, đối chiếu, rà soát các chỉ tiêu về dư nợ, tiền gửi, tài sản bảo đảm, vốn góp, nhân sự… Quá trình này mất khoảng 3 ngày công cho mỗi quỹ, chưa kể nguy cơ bỏ sót thông tin và những hạn chế trong việc đối chiếu chéo giữa các nguồn dữ liệu.

Với khối lượng công việc lớn, việc giám sát đầy đủ 126 QTDND hằng tháng bằng phương thức thủ công rất khó thực hiện. Trên thực tế, cán bộ chủ yếu thực hiện giám sát theo hình thức chọn mẫu. Cũng theo ông Trần Minh Hải, chính từ những khó khăn này, ý tưởng tự động hóa toàn bộ chuỗi công việc giám sát từ xa đã được hình thành.

Việc chuyển từ giám sát chọn mẫu sang giám sát toàn diện, tăng cường khả năng cảnh báo sớm trên nền tảng dữ liệu

Điểm đáng chú ý là chương trình được xây dựng bởi chính đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giám sát. Trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc dữ liệu, bám sát các quy định pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ, các cán bộ đã xây dựng công cụ tự động khai thác, tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo giám sát.

Nếu trước đây, cán bộ phải tải từng biểu dữ liệu của từng quỹ, thì nay chỉ với một số thao tác đơn giản, chương trình có thể tự động thu thập dữ liệu của cả 126 QTDND, chi tiết đến từng khách hàng, từng khoản vay, từng sổ tiền gửi và từng thành viên góp vốn.

Không chỉ tự động tổng hợp, chương trình còn kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu, kịp thời phát hiện những đơn vị thiếu thông tin để cán bộ đôn đốc, bổ sung. Qua đó, chất lượng dữ liệu đầu vào từng bước được nâng cao, tạo nền tảng cho việc phân tích, đánh giá chính xác hơn.

Chủ động nhận diện, cảnh báo sớm rủi ro

Hiện, chương trình được xây dựng với 28 chức năng, bao quát nhiều nội dung từ phân tích tài chính, lập báo cáo giám sát an toàn vi mô đến kiểm tra chuyên đề và phân tích chi tiết hoạt động tín dụng…

Thông qua việc khai thác dữ liệu, chương trình có thể tự động phân tích hơn 100 chỉ tiêu tài chính, nhận diện những biến động bất thường, đánh giá xu hướng thu nhập, chi phí, lợi nhuận; đồng thời cảnh báo các trường hợp vượt hoặc tiệm cận giới hạn cấp tín dụng, vi phạm tỷ lệ an toàn trong hoạt động.

Đặc biệt, việc phân tích dữ liệu đến từng khách hàng, từng khoản vay giúp cán bộ giám sát có thêm công cụ nhận diện những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro như nghi vấn đảo nợ, phân loại nợ chưa phù hợp, trích lập dự phòng chưa đúng quy định, tập trung tín dụng hay những bất thường liên quan đến tài sản bảo đảm. Đây là những nội dung mà phương thức rà soát thủ công khó có thể thực hiện một cách toàn diện.

Số hóa giám sát, góp phần tăng cường an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Theo ước tính, chương trình giúp mỗi cán bộ tiết kiệm khoảng 275 giờ xử lý công việc mỗi tháng, tương đương khoảng 99% thời gian so với phương thức thủ công. Quan trọng hơn, từ chỗ chỉ có thể giám sát chọn mẫu, Chi nhánh hiện đã thực hiện giám sát đầy đủ cả 126 QTDND hằng tháng…

Bà Nguyễn Thị Thu Thu, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 8 cho biết, bên cạnh tiết kiệm thời gian, chương trình còn giúp chuẩn hóa phương thức đánh giá giữa các cán bộ, nâng cao khả năng đối chiếu chéo thông tin, đồng thời phát hiện cả những sai sót dữ liệu phát sinh từ hệ thống thông tin giám sát…

Tuy nhiên, công nghệ không thay thế vai trò của cán bộ trong việc đưa ra kết luận vi phạm. Các cảnh báo là cơ sở để cán bộ khoanh vùng rủi ro, xác minh và làm việc với đơn vị. Trên cơ sở kết quả giám sát, Chi nhánh đã phối hợp với bộ phận thanh tra xử phạt vi phạm hành chính đối với một số QTDND; những trường hợp còn lại được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục.

Thực tiễn tại NHNN Chi nhánh Khu vực 8 cho thấy, giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc tiết kiệm thời gian, nhân lực, mà quan trọng hơn là sự thay đổi về phương thức quản lý, giám sát. Việc chuyển từ giám sát chọn mẫu sang giám sát toàn diện, tăng cường khả năng cảnh báo sớm trên nền tảng dữ liệu đang mở ra hướng đi mới trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm hệ thống QTDND trên địa bàn khu vực hoạt động an toàn, lành mạnh và bền vững.