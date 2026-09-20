Số hóa bữa ăn học đường: Minh bạch bằng hệ sinh thái giám sát mở

Học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa, phường Yên Hòa, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ

Từ việc quét mã QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm đến giám sát thực đơn qua ứng dụng thông minh, việc số hóa bữa ăn bán trú đang giúp phụ huynh chuyển từ vai trò giám sát thụ động sang chủ động đồng hành cùng nhà trường, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.

Minh bạch hóa suất ăn bán trú

Tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước, một bước tiến mới đầy tính thực tiễn đang được triển khai là số hóa bữa ăn học đường. Bằng việc ứng dụng các giải pháp công nghệ từ phần mềm quản lý thực đơn, nhật ký công khai suất ăn đến hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm, các nhà trường đang từng bước tối ưu hóa công tác bán trú.

Theo bà Nguyễn Thị Minh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Đường (xã Hải Anh, Ninh Bình), sự thay đổi này không đơn thuần là việc áp dụng công nghệ vào quản lý, mà còn tạo ra những tác động sâu rộng đến mối quan hệ giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng, mở ra một cơ chế giám sát đa chiều để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ.

Nếu như trước đây, phụ huynh chỉ có thể biết con mình ăn gì ở trường thông qua bảng thực đơn dán ở cổng trường hoặc qua lời kể của con trẻ, thì nay mọi thông tin đã nằm gọn trong tầm tay. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý bán trú giúp các nhà trường công khai chi tiết thực đơn hàng ngày, hàng tuần kèm theo hình ảnh thực tế của từng suất ăn ngay trước giờ học sinh thụ hưởng.

“Thông qua việc quét mã QR, phụ huynh và ban giám hiệu có thể truy xuất ngược dòng toàn bộ chuỗi cung ứng từ trang trại thu hoạch, nhà cung cấp thịt cá, đơn vị chế biến cho đến thời gian nhập kho tại trường. Mọi dữ liệu về chứng nhận an toàn thực phẩm, kiểm định thú y hay nhật ký lưu mẫu thức ăn đều được lưu trữ trực tuyến theo thời gian thực nên rất thuận tiện”, bà Nguyễn Thị Minh thông tin.

Theo ông Lại Công Hoan – Hiệu trưởng Trường Mầm non Vũ Ninh (xã Vũ Quý, Hưng Yên), bước chuyển mình lớn nhất của số hóa bữa ăn học đường không chỉ nằm ở khía cạnh quản lý kỹ thuật, mà ở khả năng tạo dựng “hệ sinh thái giám sát mở”. Việc công khai dữ liệu đã chủ động xóa bỏ khoảng cách giữa nhà trường và gia đình, giúp phụ huynh trở thành những người đồng hành trực tiếp.

Thông qua hệ thống camera giám sát hoặc các ứng dụng tương tác, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể phối hợp kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ quá trình tiếp nhận thực phẩm, công đoạn sơ chế, nấu nướng và chia suất ăn. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi về chất lượng món ăn, độ nóng sốt hay khẩu vị của trẻ đều được gửi trực tiếp qua ứng dụng và ghi nhận công khai.

Sự tham gia của cộng đồng trên nền tảng số trở thành động lực để các đơn vị cung cấp suất ăn và nhà trường nâng cao tính tự giác. Khi mỗi khay cơm đều chịu sự “soi chiếu” công tâm từ hàng trăm phụ huynh, niềm tin giữa gia đình và nhà trường nhờ đó được củng cố bền chặt trên cơ sở sự minh bạch và tinh thần hợp tác vì sự phát triển toàn diện của trẻ.

Trẻ tại Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ

Tận dụng lợi thế của công nghệ

Bước vào năm học mới 2026 - 2027, Hà Nội đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường qua ứng dụng Hanoi Check. Việc số hóa bữa ăn học đường không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo dựng niềm tin nhờ sự đồng hành, giám sát trực tiếp từ phía phụ huynh và cộng đồng.

Từ thực tiễn quản lý, bà Trịnh Thị Chung Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết, trước khi có giải pháp công nghệ, phụ huynh thường phải đến trường từ sớm để quan sát bằng mắt thường quá trình giao nhận thực phẩm nên vừa tốn thời gian, thiếu tính liên tục, vừa khó truy xuất dữ liệu một cách toàn diện khi có sự cố phát sinh.

Sự xuất hiện của ứng dụng Hanoi Check đã phát huy hiệu quả khi tất cả công đoạn trong chuỗi cung ứng từ việc nhà trường duyệt thực đơn, tính toán định lượng dinh dưỡng, lựa chọn đơn vị cung ứng đến tiếp nhận thực phẩm đều được cập nhật và lưu vết dưới dạng dữ liệu số.

“Thông qua ứng dụng, phụ huynh có thể dễ dàng tra cứu thực đơn hằng ngày, xem thông tin chi tiết về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, hình ảnh thực tế của khay ăn và hàm lượng dinh dưỡng từng món. Chuyển đổi số giúp biến vai trò giám sát của phụ huynh từ thụ động, mang tính xác suất sang chủ động, liên tục và dựa trên dữ liệu minh bạch”, bà Chung Thủy trao đổi.

Theo góc nhìn của bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội), hệ thống số chỉ thực sự phát huy tác dụng khi thông tin đầu vào chính xác tuyệt đối. Đảm bảo hàng trăm chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống, các doanh nghiệp cung cấp dữ liệu trung thực, cập nhật thời gian thực là công việc phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục, Y tế và các bên liên quan.

Vị Hiệu trưởng cho rằng, công nghệ chỉ là công cụ. Nếu các bên chỉ thực hiện thao tác nhập liệu “cho có” để đối phó với kiểm tra, thì dữ liệu trên ứng dụng sẽ không phản ánh đúng thực tế thực phẩm ngoài đời thực. Do đó, việc kết hợp giữa giám sát dữ liệu số và kiểm tra đột xuất tại bếp ăn vẫn là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện.

Là chuyên gia cao cấp đến từ Học viện Quản lý giáo dục, PGS.TS Trần Thị Minh Hằng nhìn nhận, để giải pháp số hóa bữa ăn học đường thực sự phát huy hiệu quả, các địa phương cần duy trì cơ chế vận hành thông suốt và chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm. Trách nhiệm của hiệu trưởng, đơn vị cung ứng cũng như chính quyền địa phương phải được gắn chặt với dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống.

“Chuyển đổi số trong bữa ăn học đường không đơn thuần áp dụng một ứng dụng phần mềm, mà là sự thay đổi về tư duy quản trị khi lấy sự an toàn của trẻ em làm trung tâm, lấy sự minh bạch làm thước đo và sự đồng hành của cộng đồng làm sức mạnh. Đây là bước đi tiên phong, hiện đại, thể hiện quyết tâm của Hà Nội cũng như các địa phương trong việc chăm lo toàn diện cho thế hệ tương lai”, PGS.TS Trần Thị Minh Hằng trao đổi thêm.