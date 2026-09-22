Số hóa an ninh cơ sở - chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Tại phường Khương Đình, việc kết nối, khai thác hệ thống camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự đang mở ra hướng tiếp cận mới: Ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm nguy cơ, xử lý nhanh tình huống, góp phần giữ bình yên từ mỗi khu dân cư.

Từ những "mắt thần", chủ động nắm chắc địa bàn

Tại các tuyến đường, ngõ phố và khu dân cư trên địa bàn phường Khương Đình, 36 mắt camera được bố trí tại nhiều vị trí, trở thành một phần trong phương thức quản lý an ninh, trật tự ở cơ sở. Hình ảnh từ camera được kết nối về hệ thống giám sát tập trung, giúp cán bộ làm nhiệm vụ có thêm thông tin về diễn biến tại các khu vực trên địa bàn.

36 mắt camera được lắp tại các khu vực trọng điểm của phường Khương Đình. Ảnh: Trần Hằng

Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có thêm một kênh để quan sát, rà soát và đối chiếu tình hình thực tế. Những hình ảnh được ghi nhận theo thời gian cũng tạo cơ sở để làm rõ diễn biến vụ việc, phục vụ công tác xác minh khi có phản ánh từ người dân hoặc phát sinh tình huống cần xử lý.

Các hình ảnh từ các điểm nóng được kết nối về trung tâm giám sát. Ảnh: Trần Hằng

Trung tá Nguyễn Minh Thắng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Khương Đình cho biết, tại phòng giám sát, cán bộ làm nhiệm vụ có thể theo dõi hình ảnh từ các vị trí camera được kết nối. Việc tập trung dữ liệu hình ảnh giúp quá trình nắm tình hình địa bàn thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để các lực lượng phối hợp khi xuất hiện tình huống cần xử lý.

Không chỉ hỗ trợ lực lượng công an, hệ thống camera còn góp phần tạo sự yên tâm cho người dân tại các khu dân cư. Theo ông Nguyễn Đức Hậu, Tổ trưởng Tổ dân phố 17, phường Khương Đình, camera an ninh góp phần hỗ trợ cộng đồng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra.

Camera giúp nhanh chóng xác định đối tượng, địa bàn xảy ra vụ cướp. Ảnh: Trần Hằng

Theo ông Nguyễn Đức Quyết, Đội phó Đội An ninh cơ sở phường Khương Đình, giá trị của hệ thống không chỉ nằm ở việc ghi lại một sự việc. Quan trọng hơn, dữ liệu hình ảnh có thể được khai thác để nhìn lại toàn bộ diễn biến trước, trong và sau khi vụ việc xảy ra. Đây là nguồn thông tin giúp cán bộ làm nhiệm vụ có thêm căn cứ để rà soát, đối chiếu và xác định hướng xử lý phù hợp.

Kết nối công nghệ với trách nhiệm của lực lượng cơ sở

Hiệu quả của hệ thống camera được thể hiện rõ hơn qua những vụ việc cụ thể. Điển hình là vụ cướp giật điện thoại xảy ra hồi tháng 8 vừa qua. Từ hình ảnh được ghi nhận qua hệ thống camera an ninh, Công an phường Khương Đình nhanh chóng xác định, truy xét và bắt giữ 2 đối tượng liên quan. Quá trình đấu tranh, khai thác mở rộng, lực lượng công an tiếp tục làm rõ thêm một vụ trộm xảy ra trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Những hình ảnh từ camera trong trường hợp này không chỉ giúp lực lượng chức năng nhận diện vụ việc mà còn cung cấp thêm dữ liệu phục vụ quá trình xác minh, truy xét. Các thông tin về thời gian, địa điểm, hướng di chuyển và diễn biến liên quan có thể được đối chiếu, qua đó hỗ trợ cán bộ làm nhiệm vụ làm rõ quá trình xảy ra vụ việc.

Nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện sớm truy viết nhanh thông qua hệ thống camera giám sát an ninh. Ảnh: Trần Hằng.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Khương Đình, thực tế vận hành cho thấy công nghệ đang trở thành một phương thức hỗ trợ thiết thực trong công tác quản lý địa bàn. Hình ảnh từ hệ thống camera cung cấp thêm dữ liệu để lực lượng chức năng nhận diện, đánh giá tình huống và phục vụ quá trình xác minh, điều tra.

Từ dữ liệu hình ảnh, lực lượng chức năng có thể chủ động hơn trong việc rà soát các khu vực, phương tiện, đối tượng và diễn biến liên quan đến vụ việc. Trong những trường hợp cần truy tìm hoặc làm rõ hành trình di chuyển, dữ liệu từ nhiều vị trí camera giúp quá trình xác minh có thêm căn cứ.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ đang bổ sung thêm một phương thức hỗ trợ công tác nghiệp vụ tại cơ sở. Nếu trước đây việc nắm tình hình chủ yếu dựa vào lực lượng trực tiếp tuần tra, thông tin từ cơ sở và phản ánh của người dân, thì nay dữ liệu hình ảnh tạo thêm nguồn thông tin để lực lượng chức năng tham chiếu trong quá trình xử lý.

Tại Khương Đình, hệ thống camera được kết nối về trung tâm giám sát tập trung, tạo điều kiện để lực lượng chức năng theo dõi hình ảnh tại nhiều vị trí trên địa bàn. Khi phát hiện vụ việc cần xác minh, cán bộ có thể khai thác dữ liệu liên quan, đối chiếu thông tin và phối hợp với lực lượng trực tiếp tại hiện trường.

Kết nối camera, kịp thời cập nhật thông tin đến từng tổ dân phố. Ảnh: Trần Hằng.

Theo Trung tá Tạ Ngọc Thạch, Phó Trưởng Công an phường Khương Đình, để hệ thống camera phát huy hiệu quả, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở số lượng thiết bị hay khả năng kết nối, mà còn ở cách tổ chức vận hành, khai thác dữ liệu và phối hợp xử lý thông tin. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình số hóa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Giám sát thường xuyên, kịp thời chỉ huy xử lý mọi vụ việc phát sinh trên địa bàn. Ảnh: Trần Hằng.

Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi dữ liệu được kết nối, quản lý và khai thác đúng mục đích; đồng thời cán bộ sử dụng hệ thống phải có kỹ năng, trách nhiệm và quy trình xử lý phù hợp. Đặc biệt, giá trị của công nghệ không chỉ được thể hiện ở số lượng camera hay số vụ việc được hỗ trợ xử lý, mà còn ở khả năng giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong quản lý địa bàn.

Từ những “mắt camera”, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai chủ động hơn, hướng tới mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa và giữ bình yên ngay từ mỗi tuyến phố, mỗi khu dân cư.