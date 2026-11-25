Tỷ lệ thu gom đạt khoảng 100% tại khu vực đô thị và 98% tại khu vực nông thôn. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng bản đồ số, dữ liệu GPS và tăng cường kiểm tra tại cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát vệ sinh môi trường.

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố luôn được chú trọng. Ảnh: PV

Để bảo đảm công tác vệ sinh môi trường thông suốt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tăng cường hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường tổ chức đấu thầu duy trì vệ sinh môi trường, bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác liên tục, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường. Sở cũng thành lập 6 tổ công tác kiểm tra việc duy trì vệ sinh môi trường tại các địa phương.

Đáng chú ý, trong công tác chuyển đổi số, toàn thành phố đã cập nhật 1.709 điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên bản đồ số. Có 122/126 xã, phường thực hiện chia sẻ dữ liệu GPS của phương tiện thu gom, vận chuyển rác, phục vụ công tác quản lý và giám sát. Qua đó, cơ quan chức năng có thể theo dõi hoạt động của phương tiện, kiểm soát quá trình thu gom, vận chuyển và kịp thời phát hiện những bất cập.

Đối với chất thải rắn xây dựng, đất đào và bùn thải, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát quỹ đất công để bố trí các điểm tiếp nhận, tập kết và xử lý tạm thời. Đến nay, thành phố đã công khai 81 vị trí có khả năng tiếp nhận các loại chất thải này, trong đó có 21 vị trí phục vụ xử lý, tái chế tạm thời chất thải rắn xây dựng.