Sơ hở tại căn cứ Nga trong vụ Ukraine tuyên bố tập kích trúng 6 máy bay Su-34

Trong đêm 14 và rạng sáng 15/10, Hải quân Ukraine tuyên bố phóng tên lửa hành trình Long Neptune nhằm vào căn cứ không quân Borisoglebsk tại tỉnh Voronezh, miền tây nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 260 km.

Kiev cho biết cuộc tập kích đã đánh trúng khu vực sân đỗ, nơi nhiều máy bay quân sự Nga tập trung mà không có nhà chứa kiên cố bảo vệ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố 4 máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hại. Ông cũng công bố hình ảnh vệ tinh về hiện trường. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ảnh vệ tinh Pléiades do Airbus chụp ngày 11/10, trước cuộc tập kích 4 ngày, cho thấy 6 máy bay Su-34 đậu tại các khu vực sân đỗ ngoài trời.

Bên cạnh những chiếc máy bay xuất hiện các kết cấu được trang tin độc lập Istories nhận định có hình dáng giống lưới chống máy bay không người lái (UAV) hoặc khung đỡ lưới. Tuy nhiên, những biện pháp như vậy khó có thể bảo vệ máy bay trước tên lửa hành trình.

Su-34 là máy bay tiêm kích - ném bom siêu âm, hai động cơ, hai chỗ ngồi và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động tác chiến của Không quân Nga.

Dòng máy bay này thường xuyên sử dụng bom lượn dẫn đường KAB để tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Vì vậy, bất kỳ tổn thất nào đối với Su-34 cũng có thể ảnh hưởng đến năng lực không kích của Nga, dù Moscow vẫn sở hữu số lượng đáng kể loại máy bay này.

Một vấn đề đáng chú ý là việc tập trung nhiều máy bay giá trị cao tại cùng một khu vực. Theo giới quan sát, cách bố trí này có thể giúp đội ngũ kỹ thuật thuận tiện trong bảo dưỡng, sử dụng chung nguồn điện mặt đất và chuẩn bị máy bay trước khi xuất kích.

Tuy nhiên, nó cũng khiến nhiều mục tiêu có nguy cơ chịu thiệt hại trong cùng một đòn tấn công.

Căn cứ Borisoglebsk còn là nơi đóng quân của Trung đoàn Huấn luyện Hàng không số 160. Đơn vị sử dụng máy bay huấn luyện Yak-130 để đào tạo phi công ở giai đoạn cơ bản, đồng thời khai thác các máy bay Su-34, Su-35 và Su-30 cho huấn luyện nâng cao.

Do đó, một cuộc tập kích thành công có thể gây ảnh hưởng không chỉ đến hoạt động tác chiến mà còn tới công tác đào tạo phi công.

Dù vậy, bảo vệ các căn cứ nằm trong tầm bắn của vũ khí Ukraine không đơn giản chỉ bằng việc xây dựng nhà chứa máy bay.

Nga phải triển khai hệ thống phòng không trên một địa bàn rộng lớn, trong khi các tên lửa hành trình và UAV tấn công tầm xa tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với mạng lưới phòng thủ.

Trong hơn một năm qua, Ukraine liên tục tập kích radar, trận địa tên lửa đất đối không và các hệ thống phòng không cơ động của Nga.

Trang Tochnyi.info nhận định việc phá hủy những khí tài này có thể mở đường cho các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm căn cứ không quân và máy bay chiến đấu đắt tiền.

Nếu những thiệt hại tại Borisoglebsk được xác nhận, vụ việc sẽ cho thấy nguy cơ khi máy bay chiến đấu tập trung ngoài trời trong khu vực có thể bị đối phương tập kích tầm xa.

Đây cũng là lời nhắc nhở rằng năng lực bảo vệ căn cứ không quân phụ thuộc không chỉ vào số lượng vũ khí phòng không, mà còn vào cách bố trí lực lượng, phân tán khí tài và khả năng phát hiện, đánh chặn mối đe dọa từ xa.