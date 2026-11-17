Lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc ngày hội

Ngày hội thu hút 650 học sinh đến từ các xã, phường và trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Các hoạt động được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm gồm: Trường THPT chuyên Chu Văn An tổ chức các nội dung thi tiếng Anh cấp THPT; Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức các nội dung thi tiếng Trung Quốc cấp THPT; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh tổ chức các nội dung thi tiếng Anh cấp THCS.

Học sinh tham dự ngày hội

Đối với tiếng Anh có 64 đội cấp THCS với 320 học sinh và 35 đội cấp THPT với 210 học sinh tham gia. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung: Rung chuông vàng và Thiết kế poster, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Trong đó, hoạt động thiết kế poster có chủ đề “Sắc màu xứ Lạng qua góc nhìn tuổi trẻ”, khuyến khích học sinh giới thiệu cảnh quan, di tích, lễ hội, ẩm thực, những giá trị văn hóa của địa phương, đồng thời đề xuất các ý tưởng quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị quê hương.

Học sinh tranh tài ở phần thi Rung chuông vàng tại ngày hội

Học sinh thể hiện phần thi Thiết kế poster tại ngày hội

Đối với tiếng Trung Quốc có 12 đội với 120 học sinh THPT tham gia hai nội dung thi viết chính tả và đối thoại theo chủ đề. Thông qua các phần thi, học sinh được rèn luyện kỹ năng nghe, viết, giao tiếp, xử lý tình huống và vận dụng kiến thức ngoại ngữ vào những chủ đề gần gũi trong học tập, cuộc sống.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh có thành tích xuất sắc tại phần thi Rung chuông vàng cấp THCS

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh xuất sắc tại phần thi Thiết kế poster cấp THCS

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức trao 107 giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, trong đó có 11 giải Nhất, 20 giải Nhì, 33 giải Ba và 43 giải Khuyến khích.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh có thành tích xuất sắc tại phần thi Rung chuông vàng cấp THPT

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh xuất sắc nội dung thi tiếng Trung Quốc

Ngày hội là dịp để học sinh các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện năng lực sử dụng ngoại ngữ và sự sáng tạo; đồng thời tạo môi trường thực hành tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, khơi dậy hứng thú học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường.