Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giao ban quý III

- Sáng 9/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị giao ban quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 375 cơ sở giáo dục, với trên 200.000 trẻ, học sinh, học viên và trên 15.780 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Trong quý III năm 2026, Sở GD&ĐT đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra, tạo bước đột phá lớn trong đổi mới quản lý giáo dục, tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa cơ sở vật chất và an sinh xã hội cho học sinh vùng biên giới.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2026

Thời gian qua, ngành GD&ĐT tỉnh đã chủ động, quyết liệt thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hoàn thành bố trí, giải quyết chế độ cho 100% cán bộ quản lý dôi dư; hoàn thành trước hạn và đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao về quy định định mức học sinh/lớp và công nhận mới 16 trường chuẩn quốc gia.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã tổ chức khai giảng và vận hành hiệu quả năm học mới 2026 - 2027. Cùng đó, 4 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã đi vào hoạt động. Công tác chuyển đổi số, hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu ngành và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả đột phá...

Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đại diện các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT đã quán triệt nhiệm vụ đầu năm học, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ quý IV năm 2026; các vấn đề phát sinh qua kiểm tra đầu năm và giải đáp ý kiến, kiến nghị.

Đại diện phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị, trường học tiếp tục tập trung siết chặt kỷ cương, nề nếp trường lớp học; nâng cao chất lượng dạy và học trong học kỳ I và cả năm; chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi ôn luyện các môn mũi nhọn; đẩy mạnh dạy học tiếng Trung Quốc và đưa tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Lãnh đạo sở yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục duy trì tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, đẩy mạnh thí điểm giáo dục STEM/Robotics, ứng dụng AI và hoàn thiện trên 90% Sổ sức khỏe điện tử. Đồng thời, tiếp tục siết chặt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, nội trú; tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, rượu bia và bạo lực học đường…