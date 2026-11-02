Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt, trao niềm hy vọng”

Lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo phát động chương trình hiến máu tình nguyện

Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tham dự chương trình

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, chung tay góp sức vì sức khỏe cộng đồng.

Tình nguyện viên được khám sàng lọc trước khi hiến máu

Tình nguyện viên tham gia hiến máu sau khi khám sàng lọc

Chương trình thu hút hơn 650 tình nguyện viên đăng ký tham gia, gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục. Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp và kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 444 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh.

Lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Đây là hoạt động được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh duy trì từ năm 2022, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng trong đội ngũ nhà giáo và người lao động. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, đồng thời giáo dục học sinh về ý nghĩa của việc sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.