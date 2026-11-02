Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt, trao niềm hy vọng”
Sáng 2/11, tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ (phường Lương Văn Tri), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt, trao niềm hy vọng” ngành giáo dục và đào tạo năm 2026.
Tại chương trình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, chung tay góp sức vì sức khỏe cộng đồng.
Chương trình thu hút hơn 650 tình nguyện viên đăng ký tham gia, gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục. Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp và kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 444 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh.
Đây là hoạt động được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh duy trì từ năm 2022, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng trong đội ngũ nhà giáo và người lao động. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, đồng thời giáo dục học sinh về ý nghĩa của việc sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/so-giao-duc-va-dao-tao-to-chuc-hien-mau-tinh-nguyen-chung-dong-mau-viet-trao-niem-hy-vong-5107642.html