Chiều 15-9, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND phường Nha Trang, các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ bộ môn của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường về tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của địa phương, sau sáp nhập, tinh gọn mạng lưới giáo dục, phường Nha Trang đang quản lý 3 cơ sở giáo dục công lập từ cấp mầm non đến THCS với hơn 22.100 học sinh. Sau sắp xếp, các trường đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý, phân công rõ trách nhiệm; xây dựng kế hoạch giáo dục chung, bảo đảm công bằng trong giáo dục; ổn định công tác bán trú, bảo đảm an toàn cho học sinh…

Tại buổi làm việc, hiệu trưởng các trường cho biết, hoạt động của mô hình trường học mới không có nhiều xáo trộn. Hiện nay, các trường tập trung xây dựng phương án quản lý phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm và khai thác nguồn lực chung để nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác bổ sung, sắp xếp nhân sự phục vụ bán trú; đầu tư trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ giữa các phân hiệu, điểm trường…

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tổ trưởng bộ môn của các trường tham dự buổi làm việc.

Sau khi nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ năm học mới trên địa bàn phường, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, việc vận hành mô hình mới ở các trường diễn ra thông suốt, không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học; bảo đảm quyền lợi cho học sinh và bước đầu sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Công tác sắp xếp trường lớp trên địa bàn phường được thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo, định hướng của Trung ương, tỉnh và ngành giáo dục, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để công tác điều hành hiệu quả trong thời gian tới, lãnh đạo sở đề nghị các trường cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; kịp thời cập nhật dữ liệu; ban hành các quy chế, quy định phân công trách nhiệm của từng cán bộ quản lý tại điểm chính, phân hiệu. Địa phương và nhà trường cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông; quan tâm công tác dạy học 2 buổi/ngày; công tác quản lý tài chính, tài sản, thu chi chặt chẽ, đúng quy định…

Bà Phan Thị Thảo Uyên - Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, ngày 16-9, Đoàn công tác của sở sẽ tiếp tục làm việc với các phường Nam Nha Trang và Bắc Nha Trang về tình hình triển khai nhiệm vụ năm học mới của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.