Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố 3 mô hình thời khóa biểu theo Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện 3 mô hình thời khóa biểu theo Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT.

Riêng năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không bắt buộc các trường tổ chức tất cả các nội dung giáo dục tăng cường), đồng thời cần hạn chế tối đa việc xáo trộn khung thời gian học tập của học sinh và thời gian đưa đón học sinh của phụ huynh.

3 mô hình xây dựng thời khóa biểu

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, 3 mô hình xây dựng thời khóa biểu khi triển khai như sau:

Mô hình 1 : Áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà: Nhà trường chủ động bố trí thời khóa biểu phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức thành các khung thời gian riêng, ngoài thời gian và không xen kẽ các tiết chính khóa, tăng cường. Lịch tổ chức được phân bố linh hoạt theo ngày, khối, nhóm học sinh, có sự phối hợp với đơn vị cung ứng để bảo đảm khả năng bố trí giáo viên và không gây quá tải cho học sinh.

Học sinh không đăng ký tham gia được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp; trường hợp ở lại trường được bố trí hoạt động phù hợp và giám sát an toàn.

Mô hình 2: Áp dụng cho trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu: Vào các tiết dạy học theo nhu cầu, học sinh có đăng ký sẽ di chuyển về các phòng học chức năng/phòng máy vi tính theo từng nhóm nội dung tự chọn đã đăng ký (Nhóm phát triển năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính; Nhóm phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo, Tin học theo chuẩn quốc tế, giáo dục STEM nâng cao, STEM Robot, lập trình, Robot, IoT, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, …;

Nhóm phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài, ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học phần mềm bổ trợ nâng cao; Nhóm học giáo dục kỹ năng: phát triển kỹ năng sống và các nhóm kỹ năng mềm khác, …), học sinh không đăng ký sẽ tham gia các hoạt động tự học, đọc sách hoặc sinh hoạt trải nghiệm tăng cường do nhà trường tổ chức.

Mô hình 3: Áp dụng cho Mô hình Trường tiên tiến hội nhập và loại hình lớp tích hợp theo Đề án 5695 (Tích hợp môn Toán và các môn khoa học bằng Tiếng Anh) với 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp vào trường: Bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường cần phân biệt hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học một cách rõ ràng, tránh việc lẫn lộn giữa hai hoạt động này, không thể chỉ dựa vào tên gọi của hoạt động để xác định đó là hoạt động tăng cường, hoạt động theo nhu cầu hay dạy thêm, học thêm. Việc phân định phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức.

Trong đó chỉ rõ: hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa nhằm bổ sung nội dung cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018; được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời lượng dạy học theo lộ trình 2 buổi/ngày. Được bố trí cân đối, công bằng cho mọi học sinh trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày; không phân biệt, đối xử giữa các đối tượng học sinh.

Các hoạt động giáo dục tăng cường tiếp nối bài học chính khóa, tập trung vào giáo dục kỹ năng sống cơ bản, thực hành khoa học, trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đưa nội dung phổ cập năng lực số, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục STEM/STEAM cơ bản và xây dựng môi trường giao tiếp Tiếng Anh.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, là hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức ngoà thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích, định hướng phát triển cá nhân của người học trên cơ sở tự nguyện đăng ký.

Với việc tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường thực hiện tự nguyện đăng ký của người học và cha mẹ học sinh; không thu tiền vượt mức quy định của UBND Thành phố; không tổ chức dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Không sử dụng kết quả tham gia các hoạt động này để thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục phổ thông.

Quy trình 4 bước xây dựng và phê duyệt kế hoạch hoạt động giáo dục theo nhu cầu

Bước 1 . Khảo sát và dự thảo kế hoạch: Cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh; rà soát điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất để xây dựng dự thảo kế hoạch. Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, hình thức tổ chức, thời gian thực hiện, nhân sự, điều kiện bảo đảm, dự toán kinh phí đối với hoạt động có thu và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bước 2 . Thông qua kế hoạch: Sau khi xây dựng dự thảo kế hoạch, người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lấy ý kiến các tổ chuyên môn, tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định; tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm phù hợp với mục tiêu giáo dục, nhu cầu của người học, điều kiện thực tế và các quy định.

Bước 3 . Phê duyệt và công khai: Hiệu trưởng phê duyệt và niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường trước khi thực hiện ít nhất 1 tuần.

Bước 4 . Báo cáo quản lý: Đơn vị gửi kế hoạch về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp (UBND phường, xã, đặc khu đối với các cấp tiểu học, trung học cơ sở; Sở GDĐT đối với trung học phổ thông) để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Riêng đối với năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát, điều chỉnh các kế hoạch giáo dục đã ban hành, đảm bảo nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường phù hợp (không bắt buộc tổ chức tất cả các nội dung giáo dục tăng cường), hạn chế tối đa việc xáo trộn khung thời gian học tập của học sinh và thời gian đưa đón học sinh của phụ huynh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền. Chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu của người học.

Đồng thời nêu rõ, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, cơ quan quản lý, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học về nội dung, chất lượng, an toàn và tính minh bạch tài chính của các hoạt động giáo dục.