Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh ra đề kiểm tra định kỳ cho các lớp cuối cấp

Giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Tây Ninh. Ảnh: TVT

Điểm nổi bật là Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ một và cuối năm học đối với các lớp cuối cấp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 12 ở một số môn học đánh giá bằng điểm số.

Từ góc nhìn của một giáo viên đang trực tiếp đứng lớp, đồng thời là người quản lý chuyên môn của trường phổ thông công lập, tôi cho rằng đây là cơ hội để nhà trường đánh giá lại chất lượng giáo dục, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp trong thời gian tới.

Thông tư mới quy định Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Sở sẽ chọn một số môn học đánh giá bằng điểm số và thông báo cho các cơ sở giáo dục trước khi tổ chức thực hiện. Đối tượng là học sinh lớp 5, 9 và 12.

Theo đó, nội dung, hình thức, mức độ đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Các môn còn lại, nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh vừa ban hành Công văn 7802/SGDĐT-GDPT ngày 05/11/2026 quy định cụ thể như sau:

Đối với lớp 5, Sở ra đề kiểm tra môn Tiếng Việt và môn Toán vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Đối với lớp 9, Sở ra đề kiểm tra môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II. Đối với lớp 12, Sở ra đề các môn giống lớp 9 và có thêm môn Lịch sử.

Đối với Trường Giáo dục đặc biệt Tây Ninh, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, Trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Văn Giàu; nhà trường tự tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ theo Kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Về cấu trúc đề, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triệu tập hội đồng bộ môn các cấp để thảo luận và xây dựng. Đối với thời gian kiểm tra cuối học kỳ, Sở sẽ ban hành công văn hướng dẫn cụ thể cho từng kỳ.

Riêng đối với các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề và nội dung học tập còn lại, hiệu trưởng nhà trường sẽ tự tổ chức kiểm tra, đánh giá theo Kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh ra đề cho những môn học bắt buộc

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh chọn những môn học này để ra đề kiểm tra chung trên toàn tỉnh xuất phát từ quy định của chương trình hiện hành và thực tiễn công tác điều hành.

Theo cấu trúc của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học phổ thông, môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Lịch sử là bốn môn học bắt buộc. Dù học sinh lựa chọn học theo tổ hợp môn nào thì tất cả cũng phải học bốn môn này. Vì thế, việc áp dụng chung một bộ đề kiểm tra cho toàn tỉnh sẽ giúp Sở có thước đo khách quan, từ đó đánh giá chính xác mặt bằng chất lượng giáo dục giữa các trường.

Các môn học còn lại như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ thuộc nhóm môn lựa chọn. Tại mỗi trường, học sinh có cách lựa chọn tổ hợp môn học, cụm chuyên đề và tiến độ dạy học khác nhau. Do đó, việc Sở giao quyền chủ động cho nhà trường tự ra đề là phương án tối ưu, bảo đảm bám sát kế hoạch giáo dục riêng của từng cơ sở.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa đề chung của Sở cho những môn học bắt buộc và đề riêng của trường cho những môn lựa chọn đã thể hiện rất rõ định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Cách làm này vừa bảo đảm giáo dục toàn diện cơ bản, vừa tạo không gian mở cho giáo dục phân hóa và định hướng nghề nghiệp của học sinh.