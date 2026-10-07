Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu chấn chỉnh việc thu, chi, vận động đóng góp

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu các trường bước vào năm học 2026-2027 chỉ được thu các dịch vụ thuộc danh mục quy định. Ảnh minh hoạ

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh, các trường chỉ được thu các dịch vụ thuộc danh mục quy định; không đổi tên, tách khoản hoặc lập các loại "quỹ" để thu ngoài danh mục.

Mỗi khoản thu phải có kế hoạch, dự toán riêng, xác định rõ đối tượng sử dụng, nội dung chi, mức thu; thực hiện thỏa thuận bằng văn bản, đăng ký tự nguyện và công khai theo quy định. Không thu đối với học sinh không đăng ký, không sử dụng dịch vụ; không thu trùng những nội dung đã được ngân sách hoặc nguồn khác bảo đảm.

Các khoản thu phải được hạch toán, theo dõi và quyết toán riêng, có đầy đủ chứng từ; không giao giáo viên chủ nhiệm trực tiếp quản lý, thu, chi hoặc để ngoài sổ sách kế toán. Số dư phải được hoàn trả hoặc xử lý theo thỏa thuận bằng văn bản với người đã nộp, không tự chuyển sang khoản thu khác hoặc năm học sau.

Đối với kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh, việc đóng góp phải hoàn toàn tự nguyện, không ấn định mức bình quân, mức tối thiểu hoặc giao chỉ tiêu. Kinh phí phải được quản lý riêng, sử dụng đúng nhiệm vụ và công khai quyết toán.

Ban đại diện không được huy động để chi cho bảo vệ, an ninh, trông giữ xe, vệ sinh trường lớp; mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học; sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất; hỗ trợ quản lý, dạy học; khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc các khoản biếu, tặng, thăm hỏi.

Yêu cầu các cơ sở giáo dục chấm dứt việc tự lập "quỹ lớp", "quỹ trường", "quỹ hoạt động"

Đối với tài trợ, các trường phải có kế hoạch vận động được phê duyệt đúng thẩm quyền trước khi thực hiện; tiếp nhận, sử dụng, hạch toán và công khai theo quy định. Không vận động tài trợ để chi thù lao giảng dạy, các khoản chi trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo vệ, vệ sinh hoặc khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chấm dứt việc tự lập "quỹ lớp", "quỹ trường", "quỹ hoạt động", "quỹ khen thưởng", "quỹ khuyến học" hoặc các tên gọi khác để thu từ cha mẹ học sinh. Những khoản xác định thu sai phải dừng ngay và hoàn trả trực tiếp cho người đã đóng góp.

Các cơ sở giáo dục hoàn thành tự rà soát, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản. Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở gửi báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2026, trong đó nêu rõ các khoản thu sai, số tiền, số người đã nộp, kết quả hoàn trả và trách nhiệm xử lý.