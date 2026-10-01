Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác sắp xếp, vận hành các cơ sở giáo dục tại xã Hạ Lang

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục tại xã Hạ Lang.

Sau sắp xếp, xã Hạ Lang có 6 đơn vị trường học, giảm 4 đơn vị so với trước. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 5 trường. Đến nay, hoạt động dạy và học cơ bản ổn định; học sinh duy trì việc đến trường, chưa ghi nhận trường hợp có nguy cơ bỏ học. Các nhà trường chủ động bố trí đội ngũ, phân công chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu và triển khai kế hoạch giáo dục theo quy định.

Công tác kiểm kê, bàn giao cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được triển khai; các hạng mục cần thiết tiếp tục được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đối với học sinh ở xa, trong thời gian khu nội trú chưa hoàn thiện, UBND xã phối hợp với nhà trường bố trí chỗ ở tạm thời cho 19 học sinh có nhu cầu, góp phần duy trì việc học tập và giảm khó khăn trong đi lại. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe học sinh được quan tâm thực hiện.

Qua kiểm tra, các nhà trường tích cực, khẩn trương triển khai việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, tổ chức và duy trì các hoạt động dạy và học theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành sau sắp xếp, nhất là về cơ sở vật chất, đội ngũ, bố trí phòng học và tổ chức các hoạt động chuyên môn; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Đoàn công tác đề nghị UBND xã và nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, nhất là các nội dung thống kê, đánh giá thực trạng tài sản, trang thiết bị dạy học, số lượng thừa, thiếu, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý và bố trí nguồn lực. Đối với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang, đề nghị UBND xã chỉ đạo nhà trường tham mưu tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh nội trú, bán trú, bảo đảm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe học sinh. Sau khi cơ sở vật chất được hoàn thiện, tiếp tục phối hợp công tác bàn giao, vận hành và tổ chức dạy học, góp phần bảo đảm hoạt động của nhà trường ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.