Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, trường học chủ động ứng phó mưa lớn

Ngày 22-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu, các đơn vị trực thuộc sở về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo đó, sở yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành về công tác phòng, chống thiên tai, mưa, lũ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ. Các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao; tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài liệu, sách vở và đồ dùng học tập.

Phụ huynh đón học sinh tại Trường Tiểu học phường Bắc Nha Trang phân hiệu 2, điểm 2 (Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2, điểm 2 cũ).

Các địa phương, các trường có phương án để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện phương châm "4 tại chỗ”; theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp.

Các trường tuyệt đối không tổ chức dạy học khi không đảm bảo an toàn; phân công lãnh đạo thường trực 24/24 giờ để chủ động xử lý các tình huống xảy ra, thường xuyên báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời.