Chiều 19-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026) và vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở, công chức và người lao động qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của ngành giáo dục và đào tạo, chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình công tác và nhìn lại những dấu ấn trên chặng đường xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen và biểu trưng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân được tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, công chức và người lao động nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động ngành giáo dục tỉnh. Lãnh đạo sở cũng thông tin một số kết quả nổi bật của ngành trong thời gian qua; bày tỏ quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa và quà tri ân các thế hệ lãnh đạo sở qua các thời kỳ.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa, quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo sở, cán bộ, người lao động đã nghỉ hưu. Thừa ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo sở trao bằng khen và biểu trưng cho các cá nhân được tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.