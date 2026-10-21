Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ nam sinh hành hung giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa thông tin về vụ nam sinh lớp 12 có hành vi bạo lực với giáo viên chủ nhiệm tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội.

Nam sinh có hành vi đánh giáo viên trong lớp học. (Ảnh chụp màn hình video).

Báo cáo ban đầu của nhà trường cho biết, sáng 19/10, trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực với giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường lập tức can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc.

Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Ban giám hiệu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên; tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhằm ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học. Nhà trường cũng cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh. Gia đình nam sinh phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc trực tiếp với nhà trường, thăm hỏi giáo viên và yêu cầu tiếp tục hỗ trợ cô trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý.

Sở cũng chỉ đạo nhà trường rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh. Nhà trường cần thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh để nắm bắt khó khăn, diễn biến tâm lý của các em, kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường.

Với nam sinh liên quan, Sở yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định; đồng thời triển khai các biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp. Nhà trường cũng cần quan tâm đến những học sinh chịu ảnh hưởng, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra bình thường.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang giữ nam sinh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an xã Nội Bài đang tiếp tục xác minh vụ việc theo quy định pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan công an giải quyết, bảo đảm tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Trong clip, nam sinh bất ngờ tiến đến từ phía sau, dùng tay đánh vào đầu cô giáo. Cú đánh khiến nữ giáo viên ôm đầu, loạng choạng di chuyển về phía bàn giáo viên. Khi nam sinh tiếp tục tiến lại gần, nhiều học sinh trong lớp nhanh chóng can ngăn. Sự việc xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội.