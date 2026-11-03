Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông tin loạt vi phạm của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Cơ sở chính của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân nằm trên đường Hải Phòng, Đà Nẵng. Ảnh: Vietnamnet

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân từng bị phản ánh hoạt động trái phép vào năm 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Trương Văn Thiên Tư làm chủ đầu tư, được cho phép thành lập theo Quyết định số 2162/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng; Quyết định số 2270/QĐ-SGDĐT ngày 28/11/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng về việc cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Chương trình giảng dạy của trung tâm là Tiếng Anh dành cho thiếu niên. Giám đốc trung tâm là ông Trương Văn Thiên Tư.

Địa điểm tổ chức hoạt động của trung tâm gồm: Cơ sở 1 tại số 177 đường Hải Phòng, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê); cơ sở 2 tại số 208 đường Văn Tiến Dũng, quận Cẩm Lệ (nay là phường Hòa Xuân) và cơ sở 3 tại số 617 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê).

Đáng chú ý, ngày 7/1/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-SGDĐT về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân theo đề xuất của trung tâm.

Liên quan đến phản ánh của công dân và báo chí vào năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, ngày 28/8/2024, Sở nhận được phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động trái phép của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân tại cơ sở số 565 đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 11/9/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã mời ông Trương Văn Thiên Tư, chủ đầu tư kiêm Giám đốc Trung tâm đến làm việc về các nội dung liên quan như: Việc tổ chức dạy học tại cơ sở tại số 565 đường Nguyễn Tất Thành; sử dụng giáo trình Trường Prinberk Academy; tổ chức dạy học đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; tổ chức bán trú tại trung tâm.

Tại buổi làm việc, Sở đã yêu cầu trung tâm khẩn trương khắc phục hạn chế, tổ chức hoạt động theo đúng chương trình đã báo cáo Sở và nghiêm cấm việc tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh.

Ngày 16/10/2024 và 15/11/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của trung tâm tại 2 cơ sở: số 177 đường Hải Phòng, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê) và số 617 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê (nay là phường Thanh Khê).

Sở đã yêu cầu trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng trang thông tin điện tử để thực hiện công khai; đảm bảo các quyền lợi của người lao động, người học theo quy định; tiếp tục thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, không tổ chức hoạt động bán trú; đồng thời cũng xử lí vi phạm hành chính đối với Trung tâm. Trung tâm đã tiếp thu khắc phục các nội dung theo yêu cầu và hoàn thành việc xử phạt theo quy định.

Ngày 29/11/2024, Sở phối hợp Công an thành phố tổ chức buổi làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư.

Theo đó yêu cầu ông Trương Văn Thiên Tư trao đổi với phụ huynh học sinh, tư vấn và làm rõ về việc tổ chức hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Prinberk Academy không liên quan đến nhau, rà soát các cam kết bằng văn bản giữa Trung tâm và phụ huynh, tránh gây nhầm lẫn chương trình, nội dung dạy học trong quá trình học sinh đang học tập tại trung tâm.

Đến ngày 9/1/2025, Sở ban hành Công văn số 60/SGDĐT-TTr về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân; theo đó yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân xem xét lại các bảng cam kết với cha mẹ học viên, công khai các thông tin rõ ràng theo quy định của pháp luật; tránh việc tư vấn, hướng dẫn cha mẹ học viên dễ gây hiểu nhầm giữa Trường Prinberk Academy và Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân; đảm bảo việc tổ chức hoạt động của Trung tâm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT.

Giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ

Đối với công tác quản lí nhà nước đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, trong năm 2024, Sở đã kiểm tra 16 trung tâm ngoại ngữ; xử lí đơn phản ánh đối với 4 trung tâm ngoại ngữ và 1 trung tâm kĩ năng sống; đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 trung tâm ngoại ngữ và giải thể 10 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Năm 2025, Sở đã kiểm tra 18 trung tâm ngoại ngữ; xử lí đơn phản ánh đối với 2 trung tâm ngoại ngữ; giải thể 19 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Tính đến 30/10/2026, Sở đã kiểm tra 10 trung tâm ngoại ngữ; xử lí 07 đơn phản ánh đối với hoạt động trung tâm ngoại ngữ; giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.