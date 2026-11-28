Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có 292 cơ sở giáo dục, trên 137.260 trẻ em, học sinh phổ thông và trên 10.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trên 95% học sinh là người dân tộc thiểu số, 34,2% học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Toàn tỉnh còn thiếu khoảng 990 giáo viên, đặc biệt là giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học.

Thời gian qua, ngành giáo dục Hà Nội triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tiêu biểu như: Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng kết nối với Trường THPT Trà Lĩnh; Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa kết nối với Trường THPT Quảng Uyên; Trường THCS Thái Thịnh hỗ trợ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Trường Hà.

Việc hợp tác tạo cơ hội để ngành giáo dục Cao Bằng tiếp cận kinh nghiệm quản lý, nguồn lực chuyên gia và các mô hình giáo dục tiên tiến. Ngành giáo dục tỉnh chủ động triển khai các nội dung hợp tác, lấy sự tiến bộ của học sinh và năng lực của đội ngũ làm thước đo hiệu quả.

Lãnh đạo hai sở ký kết kế hoạch triển khai thực hiện bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, lãnh đạo hai sở ký kết kế hoạch triển khai thực hiện bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tư vấn chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo; hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên; chuyển đổi số; phối hợp, hỗ trợ triển khai giáo dục STEM/STEAM; giáo dục chính trị, tư tưởng và kết nối các cơ sở giáo dục; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện học tập và huy động nguồn lực.

Trong đó, chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên tỉnh, xây dựng kho học liệu số dùng chung, tổ chức các tiết dạy trực tuyến; kết nối chuyên gia, giáo viên giỏi của Hà Nội hỗ trợ bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia cho Cao Bằng. Đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa giữa các trường học, huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng phòng học, nhà bán trú, công trình nước sạch, trao học bổng và trang thiết bị dạy học, ưu tiên các địa bàn khó khăn của tỉnh Cao Bằng.

Hai sở thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hằng năm, sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giáo dục giữa các vùng miền.