Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX): Lợi nhuận quý III sụt giảm 52% khi thanh khoản thị trường đi xuống

Thanh khoản thị trường sụt giảm kéo lùi doanh thu quý III

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho thấy sự sụt giảm về các chỉ tiêu kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, tổng doanh thu của Sở trong quý III ghi nhận ở mức hơn 539 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu tài chính, nguồn thu quan trọng nhất của đơn vị này tiếp tục phụ thuộc vào hai thành viên trực thuộc là Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, khoản thu từ hai sàn giao dịch này cũng chỉ đạt gần 527 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 52% so với quý III năm 2025.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự đi xuống của các chỉ tiêu tài chính xuất phát từ diễn biến ảm đạm của thị trường chứng khoán chung. Thanh khoản giao dịch toàn thị trường niêm yết trong quý III năm 2026 đã giảm rất mạnh so với mức nền cao của cùng kỳ. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng, giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt 18,1 ngàn tỷ đồng. Con số này bốc hơi tới 58% khi đặt lên bàn cân so sánh với mức 42,6 ngàn tỷ đồng ghi nhận trong quý III năm ngoái.

Sự sụt giảm trực tiếp từ nguồn thu phí giao dịch đã tác động mạnh đến lợi nhuận ròng của cơ quan quản lý. Khép lại quý III năm 2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức gần 525 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này tương đương với tỷ lệ giảm 52% so với cùng kỳ, phản ánh rõ sự phụ thuộc lớn của Sở vào quy mô dòng tiền giao dịch hàng ngày của các nhà đầu tư trên thị trường.

Lũy kế 9 tháng hoàn thành 65% chỉ tiêu lợi nhuận năm

Bất chấp kết quả kinh doanh quý III sụt giảm, số liệu lũy kế từ đầu năm vẫn ghi nhận tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ở mức tương đối tích cực. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ghi nhận ở mức gần 1.955 tỷ đồng. Đi kèm với đó, mức lợi nhuận sau thuế của đơn vị này đạt hơn 1.912 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận lũy kế 9 tháng đều ghi nhận mức giảm đồng pha 9% so với cùng kỳ năm trước.

Bước vào năm tài chính 2026, cơ quan quản lý đã xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 3.036 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế kỳ vọng ở mức gần 2.928 tỷ đồng. Các số liệu mục tiêu này được thiết lập dựa trên những tính toán về năng lực phục hồi và khả năng hấp thụ dòng vốn của thị trường chứng khoán trong nước.

Với kết quả thu về sau 9 tháng hoạt động, đơn vị này đã thực hiện được 64% mục tiêu doanh thu của toàn năm. Về mặt hiệu quả sinh lời, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 65%. Như vậy, để chạm đến vạch đích tài chính đã đề ra cho cả năm 2026, hoạt động kinh doanh của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự phục hồi thanh khoản trên cả hai sàn HOSE và HNX trong giai đoạn ba tháng cuối năm.