Sở GDĐT Nghệ An: Không thể hành hung cô giáo như kiểu 'xã hội đen' thế được!

Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết đã chỉ đạo Phòng GDĐT TP.Vinh phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, nguyên nhân dẫn đến việc phụ huynh vào tận trường đánh giáo viên.

Thêm một vụ giáo viên bị phụ huynh hành hung xảy ra tại Trường Mầm non Việt - Lào.

Liên quan tới sự việc sáng 22.3, một phụ huynh học sinh đã đến Trường Mầm non Việt – Lào (TP.Vinh, Nghệ An) để tìm gặp cô P.T.H. (21 tuổi, hiện là sinh viên đang thực tập tại trường mầm non này) sau đó chửi bới, túm tóc, đánh tới tấp dẫn đến đe dọa sảy thai, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết: “Sở GDĐT Nghệ An đã chỉ đạo Phòng GDĐT TP.Vinh phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, nguyên nhân dẫn đến việc phụ huynh vào tận trường đánh giáo viên”.

Ông Hoàn nhấn mạnh, mặc dù cô H là giáo viên thực tập nhưng cũng đang trong thời gian công tác tại trường nên nhà trường có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế trong công tác điều trị sức khỏe cho giáo viên này, nhất là khi giáo viên này đang mang thai.

Đồng thời, nhà trường cần làm công tác tư tưởng để ổn định tình hình dạy và học để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Bài học tại Trường Mầm non Việt - Lào không chỉ dành riêng cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong trường mà còn là tất cả các trường trên địa bàn. Đồng thời, Sở GDĐT cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

“Trong trường hợp này, phụ huynh chưa biết rõ giáo viên đúng hay sai đã tự xông vào nhà trường để đánh cô giáo mà không hề làm việc với nhà trường, với ban ban giám hiệu. Trường học là môi trường giáo dục nhân văn, tôi mong muốn rằng, khi xảy ra sự việc gì mỗi phụ huynh hãy bình tĩnh trao đổi với nhà trường, với đơn vị quản lý chứ không thể hành hung cô giáo như kiểu “xã hội đen” thế được!

Tôi cho rằng, đây là một trường hợp cá biệt nhưng dù giáo viên bị thương tích nặng hay nhẹ thì hành động của phụ huynh cũng không thể chấp nhận được”, ông Hoàn nhận định.

Theo đó, diễn biến mới nhất vụ cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt - Lào (TP Vinh, Nghệ An) bị phụ huynh xông vào túm tóc, đá vào bụng, thông tin cho hay cô giáo còn bị phụ huynh buộc phải quỳ gối tại lớp học.

Trao đổi với báo chí, cô giáo H cho hay: Mặc cho cô H van xin đang có thai, phụ huynh này cũng không buông tha mà còn buộc cô phải quỳ gối xin lỗi. Để bảo toàn tính mạng thai nhi, cô H đã nuốt nước mắt quỳ gối trước sự hung hãn của phụ huynh.

Như vậy, dư luận chưa hết bàng hoàng bởi vụ việc phụ huynh ép giáo viên quỳ gối tại Long An thì mới đây, sự việc này lại tái diễn tại Nghệ An. Nếu sự việc được xác minh là chính xác thì đây sẽ tiếp tục là hồi chuông “báo động” tình trạng phụ huynh hành hung giáo viên diễn ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Các cơ quan chức danh cần có những xử phạt nghiêm minh để giữ gìn môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh.

HUYÊN NGUYỄN