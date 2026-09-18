Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

Học sinh Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân) trở lại ăn bán trú sau 3 ngày tạm ngưng do bữa ăn kém chất lượng

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn TPHCM chịu trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại đơn vị.

Theo đó, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý với đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căng tin để tổ chức bữa ăn bán trú trong thời gian sớm nhất, phù hợp với thực tiễn đơn vị, đảm bảo ATTP theo quy định.

Đơn vị cung cấp suất ăn phải cam kết không được cung cấp vượt quá số lượng suất ăn trong ngày so với năng lực của đơn vị; sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng có đánh giá được tỷ lệ các chất sinh năng lượng để tổ chức bữa ăn theo hướng dẫn dinh dưỡng của Bộ Y tế.

Ngoài ra, trường học phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn.

Đặc biệt, khi có phản ánh của phụ huynh học sinh về chất lượng bữa ăn, nhà trường phải tổ chức tiếp nhận và xử lý trong vòng 24 giờ.

Tất cả cơ sở giáo dục phải minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh (qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến) về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Đồng thời, trường học tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh; tiến hành kiểm tra nhanh (nếu có đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.

Nhân viên y tế Trường Tiểu học Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) lắng nghe ý kiến học sinh tại bữa ăn bán trú ngày 15-9

Đối với trường hợp sử dụng suất ăn từ bên ngoài, Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Tất cả trường học xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố ATTP và ngộ độc thực phẩm, tổ chức diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, bảo đảm khả thi và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ sở y tế và chính quyền địa phương, hạn chế tối đa rủi ro cho học sinh.

Riêng UBND các phường, xã, đặc khu cần khẩn trương phối hợp với Sở GD-ĐT, Công an Thành phố, Sở An toàn thực phẩm hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan để các cơ sở giáo dục trên địa bàn vận hành bình thường sau sắp xếp, sáp nhập, trong đó có việc tổ chức bữa ăn bán trú, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến học sinh.

UBND phường, xã, đặc khu tổ chức đánh giá thực chất năng lực đáp ứng của đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể phục vụ bán trú (quy mô cơ sở chế biến, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nhân sự, kinh nghiệm) tương ứng với số lượng trường học và số suất ăn dự kiến cung cấp; không để một đơn vị cung ứng cho quá nhiều cơ sở giáo dục, vượt quá năng lực thực tế, dẫn đến chậm trễ trong cung cấp bữa ăn hoặc phải thuê, nhờ đơn vị khác cung ứng lại nhưng không bảo đảm chất lượng, ATTP như cam kết.