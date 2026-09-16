Sở GD&ĐT Tuyên Quang có người phát ngôn mới

Theo quyết định của Sở GD&ĐT Tuyên Quang, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở, được cử là người phát ngôn thường xuyên của Sở GD&ĐT Tuyên Quang. Người phát ngôn có trách nhiệm thực hiện các quyền và trách nhiệm theo quy định, đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1700/QĐ-SGDĐT ngày 29/7/2026 của Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang.

Quyết định này được ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang ký, ban hành ngày 12/9 vừa qua

Việc phân công người phát ngôn mới được thực hiện trong bối cảnh ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang đang bị tạm đình chỉ công tác. Ông Hưng trước khi bị tạm đình chỉ là người phát ngôn của sở này.

Trước đó, ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng kể từ ngày 10/8/2026, với thời hạn không quá 30 ngày làm việc

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND, phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Quyết định số 2013/QĐ-UBND quy định thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng không quá 30 ngày làm việc, tính từ ngày 10/8/2026

Tính đến ngày 16/9, tỉnh Tuyên Quang chưa công bố thông tin về biện pháp tiếp theo đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT Tuyên Quang cũng chưa có thông tin chính thức về tình trạng công tác của ông Hưng sau thời gian tạm đình chỉ.