Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu trường học kiểm soát chặt thực phẩm bán trú

Suất ăn bán trú của một trường tiểu học tại TPHCM.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường học và UBND phường, xã, đặc khu về việc tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi và thông tin danh sách cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, qua vụ việc Công an thành phố đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bước đầu xác định từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất tạo nạc Salbutamol ra thị trường tiêu thụ tại TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam.

Vụ việc cho thấy nguy cơ chất cấm xâm nhập vào chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn tiềm ẩn, trong đó có nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, nội trú tại các cơ sở giáo dục.

Trước tình hình này, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm cũng như quá trình chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, nội trú.

Các trường phải yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Khi tiếp nhận thực phẩm, nhà trường cần kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với sản phẩm thực tế; ghi chép sổ sách theo dõi và thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Sở GD&ĐT TPHCM nghiêm cấm việc cung cấp động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về an toàn dịch bệnh hoặc có chứa chất cấm để chế biến suất ăn trong trường học.

Đặc biệt, khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về thực phẩm nghi chứa chất cấm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhà trường phải tạm ngừng sử dụng, giữ nguyên hiện trạng và lưu mẫu. Đồng thời, kịp thời báo cáo UBND phường, xã, đặc khu nơi đặt trụ sở, công an địa phương và Sở GD&ĐT để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh đó, các trường cần tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở An toàn thực phẩm thành phố đã gửi danh sách các cơ sở cung cấp thực phẩm, chế biến suất ăn sẵn có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực do đơn vị này cấp.

Danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở An toàn thực phẩm tại địa chỉ sattp.hochiminhcity.gov.vn, chuyên mục “Thông báo”. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tra cứu, đối chiếu danh sách để bảo đảm công tác an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi phân cấp quản lý triển khai nghiêm túc các yêu cầu trên.