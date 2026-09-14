Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn các tiêu chí đánh giá KPI đối với viên chức

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) trong ngày tựu trường năm học 2026-2027. Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, nội dung đánh giá được lượng hóa trên thang điểm 100.

Trong đó, đối với viên chức quản lý, các tiêu chí đánh giá gồm:

Về tiêu chuẩn chung (30 điểm): ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương; xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (70 điểm): kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách; phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, việc đánh giá đối với người đứng đầu đơn vị, nếu tập thể hoàn thành dưới 70% các nhiệm vụ, chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao (không bao gồm các trường hợp bất khả kháng được cấp có thẩm quyền xác nhận) thì xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ".

Việc đánh giá, đề xuất mức xếp loại đối với cấp phó và thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý phải căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, mức độ liên đới trách nhiệm đối với kết quả chung của tập thể để đề xuất mức xếp loại phù hợp và không xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đối với giáo viên là viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, các tiêu chí đánh giá gồm:

Về tiêu chuẩn chung (30 điểm): ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tư duy đổi mới, chiến lược, khát vọng cống hiến, dám nghĩ dám làm; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đoàn kết nội bộ, phối hợp trong công tác.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (70 điểm): kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; năng lực tham mưu; kỹ năng xử lý công việc; phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cá nhân được xem xét, xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" phải đạt các tiêu chí sau:

Kết quả tổng điểm đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên.

Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 30% trên tổng số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu về mặt tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Trường hợp cá nhân hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ được giao trong quý thì xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ", trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng được cấp có thẩm quyền xác nhận (nêu lý do cụ thể).

Bên cạnh các tiêu chí chung, việc đánh giá cũng áp dụng điểm thưởng với các trường hợp:

Cá nhân có thành tích nổi trội, có sản phẩm minh chứng cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao đối với những công việc được xác định là quan trọng, phức tạp, có yêu cầu chuyên môn cao hoặc có ảnh hưởng lớn đến đơn vị được hoàn thành trước 50% tiến độ được giao hoặc có thời gian hoàn thành gấp, dưới 2 ngày làm việc và phải đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng.

Cá nhân có cách làm hay, sáng kiến mới được áp dụng có hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ và có thể áp dụng nhân rộng mô hình trong toàn cơ quan, đơn vị.

Mỗi công việc được xác nhận nổi trội, sáng kiến mới được tính điểm thưởng bằng 5% tổng điểm đánh giá (KPI) đạt được của công việc cụ thể. Tổng số điểm thưởng không quá 10% (tối đa 7 điểm) của tổng điểm KPI trong kỳ đánh giá.

Điểm thưởng được cộng trực tiếp vào tổng điểm quy đổi đạt được của chỉ số hiệu suất công việc. Trường hợp sau khi cộng điểm thưởng, tổng điểm KPI vượt quá 100 thì quy về điểm tối đa 100.

Cấp có thẩm quyền quản lý, sử dụng trực tiếp xem xét, xác nhận và đánh giá kết quả đạt được trực tiếp trên phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của TP.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường khẩn trương lập danh mục sản phẩm công việc chuẩn của đơn vị và cá nhân trên phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, đồng thời gửi hồ sơ đề xuất về Sở GD-ĐT trước ngày 20-9.

Các cấp ủy, đơn vị hoàn thành việc đánh giá, xếp loại quý 3 năm 2026 đối với giáo viên là viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý, lưu trữ hồ sơ trước ngày 25-9.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc đánh giá, xếp loại và sử dụng kết quả đánh giá xếp loại nhằm cụ thể hóa và thực hiện thống nhất chủ trương của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng quý. Qua đó, ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, liên tục, thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Việc triển khai đánh giá phải đồng bộ, thống nhất, dựa trên chỉ số hiệu suất công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đánh giá hàng quý được theo dõi, cập nhật, tích lũy làm căn cứ quan trọng, quyết định việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm và phục vụ công tác cán bộ khi cần thiết.

Đáng chú ý, kết quả đánh giá, xếp loại dựa trên KPI được sử dụng làm cơ sở để các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15.