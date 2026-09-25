Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn 8 khoản thu dịch vụ ở cấp THCS và THPT

Học sinh cấp THPT tham gia hoạt động ở sân trường. Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, các khoản thu dịch vụ ở cấp THCS và THPT gồm: dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường và dịch vụ theo nhu cầu người học.

Trong đó, đối với dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường, có 6 khoản thu gồm:

1. Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, thể thao phối hợp, câu lạc bộ

2. Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030".

3. Dịch vụ tổ chức dạy ngoại ngữ (dạy tăng cường ngoại ngữ, học ngoại ngữ với người nước ngoài, học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ, học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học, Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam", ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra các chứng chỉ quốc tế).

4. Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số (tổ chức hoạt động giáo dục công dân số; tổ chức hoạt động giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng các giải pháp lớp học số với trí tuệ nhân tạo)

5. Dịch vụ tổ chức giáo dục STEM (dịch vụ tổ chức giáo dục STEM, dịch vụ tổ chức giáo dục STEM song ngữ Anh-Việt)

6. Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế

Đối với dịch vụ khác theo nhu cầu của người học, có 2 khoản thu là đồng phục học sinh và học phẩm - học cụ - học liệu.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý; bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành. Các nội dung thu đảm bảo có tính kế thừa từ năm học 2025-2026. Trường hợp cơ sở giáo dục tổ chức thêm dịch vụ, hoạt động mới (chưa phát sinh trong năm học 2025-2026) thì các khoản thu này phải được khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi triển khai thực hiện.