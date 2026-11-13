Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị Công an xử lý thông tin sai sự thật, xúc phạm giám đốc

Ngày 13/11, Sở GD&ĐT TP Huế có văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP Huế về việc đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến Giám đốc Sở GD&ĐT.

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Trong văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, trong dư luận xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế. Các thông tin trên bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11.

"Qua rà soát, kiểm tra; Sở GD&ĐT khẳng định các thông tin nêu trên là không đúng sự thật. Việc lan truyền các thông tin này đã và đang xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân đồng chí Giám đốc Sở, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục thành phố, gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành", văn bản Sở GD&ĐT khẳng định.

Căn cứ quy định của Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, Sở GD&ĐT đề nghị Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng: Xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin; làm rõ tổ chức, cá nhân đã tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán các thông tin sai sự thật nêu trên. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Huế làm việc với 2 đối tượng đăng clip nhạy cảm vụ đôi nam nữ trong xe VF3.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị Ban Giám đốc Công an TP Huế phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội áp dụng biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền. Ngoài ra, hướng dẫn Sở GD&ĐT các nội dung cần phối hợp, tài liệu cần cung cấp trong quá trình xác minh, xử lý. Sở GD&ĐT cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an thành phố.

Qua trao đổi với PV Báo Công an nhân dân vào đầu giờ chiều nay (13/11), ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT xác nhận, hiện văn bản đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến Giám đốc Sở GD&ĐT đã được đơn vị này gửi đến Ban Giám đốc Công an thành phố.

Trong bối cảnh một số tài khoản mạng xã hội xuất hiện một số thông tin “nhạy cảm” đang xảy ra ở địa bàn TP Huế; từ tối 13/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế phát đi cảnh báo với thông điệp “Không có vùng ngoại lệ trên không gian mạng”. Nội dung cảnh báo nhấn mạnh, mạng xã hội không phải là không gian đứng ngoài pháp luật. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân đều có thể bị xem xét, xử lý theo quy định nếu đủ căn cứ pháp lý.

Theo cơ quan Công an, người sử dụng mạng xã hội không thể cho rằng mình chỉ chia sẻ lại, bình luận hoặc đăng tải cho vui mà không phải chịu trách nhiệm về nội dung đã phát tán. Tự do ngôn luận phải gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Những hành vi đưa tin sai sự thật, lan truyền thông tin không đúng quy định sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, Công an TP Huế đã mời làm việc, xử lý nghiêm nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.